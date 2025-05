“Tradhëtari” Cuadrado rrëfen të vërtetën, Juve e ‘flaku’: “E zbulova në Instagram”

Juan Cuadrado ka qenë një futbollist i rëndësishëm për Juventusin fitues të dhjetëvjeçarit të dytë të viteve 2000, por në vitin 2023 klubi bardhezi nuk ia rinovoi kontratën dhe vendosi të ndante rrugët me “Panitën”. Futbollisti kolumbian, që sot mban fanellën e Atalantës pas një periudhe të shkurtër te Interi, ka rrëfyer versionin e tij të lamtumirës me “Zonjën e Vjetër”:

“Kur ishte dëmtuar Mattia De Sciglio, ata më thanë se kishte mundësi të qëndroja edhe një vit më shumë. Dhe unë thashë: ‘natyrisht, kjo për mua është shtëpi, gjithmonë jam ndier kështu’. Unë kam pritur gjithmonë dhe e vërteta është se në atë moment u ndjeva pak i trishtuar, sepse më kishin thënë që do të ma rinovonin kontratën dhe unë prisja, natyrisht, telefonatën, në të cilën prisja të më thonin diçka, por nuk më telefonuan kurrë, nuk pati asgjë njerëzore. Vetëm postuan një foto në Instagram duke thënë: ‘faleminderit shumë, Panita, për kontributin’. Nuk më telefonuan kurrë për të më thënë: ‘Hej Juan, shiko, kërko një skuadër tjetër, nuk do të vazhdojmë të llogarisim mbi ty’. Vetëm një mesazh në rrjetet sociale.”

Anësori kolumbian u intervistua nga Fox Deportes dhe u rikthye te lamtumira me Juventusin duke treguar versionin e tij të ngjarjeve.

Cuadrado rrëfen lamtumirën nga Juve

Cuadrado mbeti pa skuadër në përfundim të sezonit 2022–2023 pasi kishte grumbulluar 314 paraqitje, 26 gola dhe njëmbëdhjetë trofe me fanellën e Juventusit:

“E kuptova që nuk llogaritnin më mbi mua dhe kjo është ajo që ndodhi, që pak veta e dinë. Sepse nuk kisha shumë mundësi për të folur në intervista dhe kështu me radhë, por tani që jemi këtu, nëse ka mundësi… kjo është ajo që ndodhi: më thanë se do të ma rinovonin kontratën dhe në fund nuk më thanë asgjë, nuk më telefonuan kurrë për të më thënë: ‘shiko, kërko një skuadër tjetër sepse nuk do të vazhdojmë me ty’, vetëm një mesazh në rrjetet sociale. Dhe kjo më dukej e vështirë sepse vërtet ishte shumë pak, sepse kurrë nuk më telefonuan më pas, megjithëse kam qenë pjesë e skuadrës për shumë vite. Por kështu është futbolli, janë gjëra që ndodhin shpesh dhe nga të cilat mësohet.”

Futbollisti kolumbian tregoi edhe kalimin te Inter dhe detajet e atij vendimi, që u kritikua shumë nga tifozët juventinë, pas largimit nga bardhezinjtë: “Natyrisht, kisha oferta nga Borussia Dortmund, nga Fenerbahçe dhe gjithashtu ofertën e Interit. Meqë isha gjithmonë në Itali, mbeta. Natyrisht që kisha pritshmëri të luaja shumë, të isha protagonist, sepse ndihesha mirë, por kjo nuk ndodhi për shkak të dëmtimit në tendinën e Akilit. Kështu që munda të luaja disa ndeshje, më pas u rikuperova, përfundova duke luajtur tre, katër ndeshje dhe pata bekimin të fitoj një tjetër Scudetto. Ishte diçka shumë e bukur.”