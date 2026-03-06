Tottenham turpërohet nga Crystal Palace, tifozët largohen nga stadiumi para pushimit

Tottenham Hotspur pësoi humbje 3-1 nga Crystal Palace dhe tifozët u larguan nga stadiumi para pushimit të pjesës së parë. Spurs kishin kaluar në avantazh me Dominic Solanke, por brenda pak minutash Eagles përmbysën gjithçka me Ismaila Sarr (dy herë) dhe Jørgen Strand Larsen, duke shkaktuar një reagim shumë të fortë nga tifozët.Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!
Disa mbështetës, pas golit të dytë të Sarr, vendosën të largoheshin nga Tottenham Hotspur Stadium: momenti i klubit londinez është vërtet shumë i vështirë dhe një tjetër humbje do t’i linte Spurs vetëm një pikë mbi zonën e rënies nga kategoria.
Tottenham është tashmë në një luftë të plotë për mbijetesë, edhe pse nuk ka përfunduar kurrë në zonën e rënies: pas fitores së West Ham United në fushën e Fulham FC dhe barazimit të Nottingham Forest kundër Manchester City, Spurs ndodhen me vetëm një pikë avantazh ndaj çiftit Hammers-Forest, aktualisht në vendin e tretë nga fundi me 28 pikë. Skuadra londineze është me 29 dhe e ndien frymën në qafë.
Tudor tashmë në dyshim: rrezik rënieje për Tottenham
Në ndeshjen kundër Crystal Palace pritej një reagim i fortë, sepse kjo sfidë mund të bëhej vendimtare në garën për mbijetesë, por gjërat nuk shkuan mirë dhe përjashtimi i Micky van de Ven për faull si lojtar i fundit nuk ndihmoi.
Igor Tudor në prag të ndeshjes kishte deklaruar: “Në këtë moment vlejnë vetëm tre pikët. Në fillim të vitit ke muaj për të ndërtuar ide, për të zgjedhur lojtarët dhe për të zhvilluar një stil. Por kur mbeten pak ndeshje, komponenti mendor bëhet vendimtar”.
Tudor nuk e fsheh se presioni është i madh: “Trajnerët jetojnë gjithmonë me presionin. Nëse do t’i jepja një notë do të thosha shtatë nga dhjetë. Është pjesë e këtij profesioni, ashtu si edhe të shijosh momentet pozitive. Kur gjërat shkojnë mirë argëtohesh, kur shkojnë keq shumë më pak, por është një konstante”.
Tekniku kroat theksoi se skuadra nuk duhet ta pranojë humbjen si zakon, sidomos pas dy disfatave radhazi kundër Arsenal FC dhe Fulham FC: “Është çështje mentaliteti. Nuk mund të hysh në dhomën e zhveshjes pas një humbjeje, të buzëqeshësh dhe të bësh sikur gjithçka është në rregull. Duhet të reagojmë dhe të ndryshojmë ritëm”.