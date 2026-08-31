Tottenham katastrofik, De Zerbit tronditet: dy humbje dhe zero gola, nuk ndodhte prej 51 vitesh

Tottenham i teknikut Roberto De Zerbi nuk arrin të ndryshojë drejtimin dhe pëson humbjen e dytë radhazi në Premier League. Pas humbjes 3-0 në debutim ndaj Brentfordit, Spursat bien edhe kundër Newcastle dhe humbasin 2-0 në shtëpi.
Një nisje kaq negative të kampionatit nuk ishte parë prej dekadash. Tottenham ka humbur dy ndeshjet e para të një sezoni pa arritur të shënojë asnjë gol: hera e fundit kishte ndodhur në sezonin 1974-75, plot 51 vite më parë. Një fillim kampionati që askush nuk e priste nga Spurs.
2 – Tottenham Hotspur have lost their opening two matches of a league campaign without scoring for the first time since the 1974-75 season.
Concerning. pic.twitter.com/N8izpVYslx
— OptaJoe (@OptaJoe) August 29, 2026
Të dhënat janë edhe më të rënda duke marrë parasysh se klubi londinez nuk e kishte nisur kurrë një sezon të Premier League me dy humbje radhazi që nga 2011-12. Pas vetëm 180 minutash, skuadra e De Zerbit gjendet pra ende me zero pikë dhe me një sulm që ka mbetur plotësisht pa gola.
Tottenham, De Zerbi nis shumë keq
Humbja kundër Newcastle konfirmoi vështirësitë e shfaqura që në javën e parë. Spursat patën vështirësi të reagonin pasi pësuan golin, duke i lënë kundërshtarët të kontrollonin ndeshjen. Për Newcastle, ndërkohë, erdhi një fitore e rëndësishme e firmosur nga golat e Anthony Elanga dhe Yoane Wissa.
Nisja e Tottenhamit është pra një alarm i kuq. Pritshmëritë ishin të larta pas ndryshimit në stol dhe investimeve të bëra gjatë verës, por fusha deri tani ka dhënë një imazh krejtësisht të ndryshëm. De Zerbi duhet të gjejë shpejt një zgjidhje për të zhbllokuar një skuadër që, pas dy javësh, nuk ka gjetur ende as pikë dhe as gola.
Merkatoja faraonike e bërë nga Spurs nuk i ka sjellë skuadrës së RDZ-së atë ndryshim drejtimi, dhe ai do të duhet të punojë shumë për të ndërtuar idenë e futbollit që kishte në mendje për klubin londinez.
Tottenham 0-[1] Newcastle — Anthony Elanga 62′ | Premier League — Jornada 2
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