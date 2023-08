Toto Cutugno, edhe bota e futbollit qan për “italianin”: milanist i çmendur e takimi në avion me Mourinho

E gjithë Italia mban zi për Toto Cutugno dhe bota e futbollit nuk bën përjashtim. Artisti me mbi 100 milionë kopje të shitura në karrierën e tij, u nda nga jeta në moshën 80-vjeçare në Milano. Toto ishte një tifoz i madh i Milanit, por lidhja e tij me futbollin nuk mbaron këtu. Kohët e fundit, për shembull, ishte përfolur për një takim të tij në avion me José Mourinho. Bëhet fjalë për kohën kur portugezi drejtonte Inter. Të dy, siç raportohet nga Il Foglio, kishin kaluar një kohë të gjatë në një fluturim nga Milano në Bukuresht. Special One po shkonte të shikonte një ndeshje mes Rumanisë dhe Francës (ku në atë kohë luanin lojtarët e Inter Chivu dhe Vieira). E fluturimin e kishin kaluar duke folur për muzikën dhe kulturën pop italiane.

SI E PREZANTOI FIORENTINA TEKNIKUN ITALIANO?

Në qershor 2021, Fiorentina përdori këngën më të famshme të Cutugno, “L’italiano”, për të shpallur në fakt trajnerin e saj të ri, Vincenzo Italiano. Mjaftoi një video e shkurtër në rrjetet sociale me pjesën e parë të refrenit (“më lër të këndoj me kitarë në dorë”) që të gjithë të kapnin menjëherë referencën, kaq e famshme është kënga.

PËRTEJ KUFIJVE ITALIANË

Një këngë që, për më tepër, ka mundur të kapërcejë kufijtë e vendit si pak të tjerë në histori, duke u bërë e njohur edhe mes sportistëve të kombeve të tjera. Në nëntor të vitit të kaluar, një video bëri xhiron e internetit, e nxjerrë nga një shërbim i kanalit francez Telefoot. Në të Olivier Giroud po udhëtonte nëpër Milano, duke dëgjuar dhe kënduar “L’Italiano” e Cutugno.

Kënga, siç do ta kujtojnë mirë entuziastët e F1, u këndua gjithashtu nga Sebastian Vettel në fund të GP të Singaporit të fituar në 2015 në bordin e Ferrarit. Gjermani e modifikoi pjesërisht tekstin (“më lejoni të garoj…”), por këtë e bëri për t’i bërë homazhe skuderisë së Maranellos pas suksesit.

KUJTIMI I MILAN: “IKONË E MUZIKËS E TIFOZ I MADH KUQEZI”