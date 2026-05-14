Torreira rrihet në një qendër tregtare: u sulmua nga përndjekësi i partneres së tij

Ish-mesfushori i Fiorentinës, Lucas Torreira, përjetoi momente të mëdha frike kur u godit papritur me grusht në fytyrë nga një person jashtë një bari në një qendër tregtare në lagjen Beyoglu të Stambollit. Të martën, mesfushori i Galatasaray u sulmua në mes të ditës nga një i panjohur, i cili sipas rindërtimeve e kishte ndjekur prej kohësh dhe i kishte dërguar edhe kërcënime në rrjetet sociale përmes një profili anonim.

Sipas raportimit të gazetës Haberler, agresori i kishte zënë pritë dhe e goditi me një grusht në sy, duke i shkaktuar vetëm disa gërvishtje. Fatmirësisht situata nuk degjeneroi, pasi ndërhyri asistenti i futbollistit që largoi agresorin, i cili më pas iu denoncua forcave të rendit. Personi në fjalë prej kohësh përndiqte partneren e uruguaianit, e cila kishte marrë edhe urdhër mbrojtjeje ndaj tij.

Torreira u godit me grusht nga një burrë
Nuk bëhet fjalë për një përplasje futbolli apo një debat: Torreira u sulmua papritur nga një i panjohur teksa ndodhej jashtë lokalit të qendrës tregtare. Sulmi thuhet se ishte planifikuar nga personi që prej kohësh në rrjetet sociale i shkruante kërcënime direkte lojtarit përmes një profili fals, i cili më pas u identifikua.

Ai e kishte ndjekur ish-lojtarin e Fiorentinës për një kohë të gjatë për ta goditur në momentin e duhur, duke trembur të gjithë të pranishmit. Agresioni u filmua nga disa persona aty pranë, të cilët regjistruan edhe reagimin e menjëhershëm të asistentit të Torreira-s pas goditjes.

Sipas mediave turke, agresori e sulmoi Torreira-n për arsye xhelozie: ai u kishte treguar hetuesve se ishte i dashuruar me partneren e futbollistit, e cila kishte qenë viktimë e përndjekjes së tij dhe kishte marrë urdhër mbrojtjeje. Por një foto e çiftit në rrjetet sociale e shtyu të planifikonte agresionin ndaj mesfushorit, i cili ishte kthyer në armikun e tij numër një. I pushtuar nga zemërimi, sapo e pa iu hodh sipër dhe tentoi të arratisej me taksi, por u ndalua nga policia.

“Nuset e Vilës Blu” – Roman nga Flamur Buçpapaj

Romani i ri i autorit Flamur Buçpapaj, botuar nga Nacional, sjell një udhëtim mes dashurisë, dhimbjes dhe kujtesës – aty ku e kaluara dhe e tashmja takohen në një vilë blu plot sekrete. Gjej librin në libraritë kryesore dhe mëso pse “Vila Blu” nuk është thjesht një vend… por një simbol i shpirtit shqiptar. Për porosi ose kontakt: 067 533 2700
Scroll to Top