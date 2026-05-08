Tornike Kvaratskhelia çmend Bayern: vëllai i yllit të PSG në provë me bavarezët

Një tjetër Kvaratskhelia është gati të tronditë futbollin europian. Vëllai i Khvicha-s, Tornike, në moshën 16-vjeçare është kthyer tashmë në objekt merkatoje dhe Bayern Munich ka bërë hapin e parë konkret. Talenti i ri gjeorgjian, vëllai i ish-lojtarit të Napolit dhe aktualisht yllit të PSG-së, zhvilloi një provë këtë javë me bavarezët, të cilët mbetën shumë të impresionuar nga cilësitë e tij. Synimi i Bayern është ta transferojë lojtarin e rritur – ashtu si Khvicha – te Dinamo Tbilisi.
Si shkoi prova me Bayern?
Grumbullimi ku mori pjesë 16-vjeçari u zhvillua të martën, dy ditë para gjysmëfinales së kthimit të Champions League të ekipit të parë. Tornike luajti me ekipin U17 të Bayern kundër Global Academy, skuadër e drejtuar nga legjenda Klaus Augenthaler. Shefi i skautëve të Bayern, Nils Schmadtke, e ndoqi nga afër talentin gjeorgjian që u aktivizua si sulmues krahu i majtë, njësoj si vëllai i tij. Tornike la përshtypje shumë të mira dhe madje shënoi edhe një gol spektakolar në fitoren 3-1.
Në gjurmët e të vëllait
Në pritje për të parë nëse transferimi do të realizohet, sulmuesi i ri është bërë lojtari i dytë i familjes Kvaratskhelia që i bashkohet Bayern për një periudhë prove, pasi edhe Khvicha kishte qenë në provë në të njëjtën moshë në Mynih nëntë vite më parë. Për Tornike flitet si për një lojtar me potencial të madh, teknikë të jashtëzakonshme dhe fizik premtues. Bayern dëshiron ta marrë menjëherë, por për shkak se Gjeorgjia nuk është pjesë e Bashkimit Europian, klubi gjerman mund ta transferojë vetëm pasi të mbushë 18 vjeç.
Një huazim i përkohshëm mund ta ndihmojë Bayern të mos e humbasë pas dy vitesh, siç ndodhi me Khvicha-n, i cili shpërtheu fillimisht te Napoli dhe më pas te PSG. Tornike ishte ende në Mynih mbrëmjen e djeshme për të ndjekur nga tribuna ndeshjen e Bayern kundër PSG-së së vëllait të tij, i cili dha asistin për golin vendimtar të Dembélé në barazimin 1-1 që i çoi parizienët në finale.
Atención al golazo de Tornike Kvaratskhelia con la Sub 16 de Georgia ayer ante Bulgaria.
Sí, el hermano de Khvicha… JUEGA IGUAL. 🤯🇬🇪 pic.twitter.com/QaqKfJppzk
— Sudanalytics (@sudanalytics_) April 7, 2026