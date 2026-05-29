Tornado e fuqishme godet veriun e Meksikës, dëme të mëdha në bujqësi dhe blegtori

Një tornado e fuqishme shkaktoi dëme të konsiderueshme në shtetin e Coahuila në Meksikën veriore, duke lënë pas imazhe kaosi dhe dëme të mëdha në objektet bujqësore dhe blegtori.

Fenomeni ekstrem i motit me erëra të forta që rrëzuan çatitë, shkatërruan strukturat dhe shkaktuan dëme të rënda në ferma, stalla dhe infrastrukturë tjetër në zonë.

Videot që qarkullojnë në rrjetet sociale kapin momentin kur tornado “gëlltit” gjithçka në rrugën e saj, duke krijuar skena paniku midis banorëve.

Autoritetet lokale mbeten në gatishmëri dhe po kryejnë kontrolle për të vlerësuar plotësisht dëmet, ndërsa ekipet kanë filluar tashmë operacionet për të regjistruar dhe riparuar dëmet.

Deri më tani, nuk ka raportime për të lënduar ose viktima, megjithatë, autoritetet po u bëjnë thirrje qytetarëve të qëndrojnë të kujdesshëm për shkak të mundësisë së ngjarjeve të reja ekstreme të motit në zonë.

