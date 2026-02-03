Topalli i përgjigjet Ballës: Ke takuar Lulzim Bashën

Deputetja demokrate Jozefina Topalli i është përgjigjur deputetit Taulant Balla, që i tha se në 2021 bashkëpunoi me të kundër PD-së. Gjatë fjalës së saj në Kuvend, Topalli u shpreh se ajo se ka takuar kurrë privatisht Ballën, por Lulzim Basha po.

Ndërkohë që shtoi se në 2021 krijoi një lëvizje, pasi PS-ja kishte kapur Bashën.

“Është e njohur publike që në ’21-shin kam krijuar një lëvizje. Vura re se në krye të Partisë Demokratike ishte njëri që ju e kontrollonit, nuk të kam takuar kurrë në jetën time, por ke takuar Lulzim Bashën në mënyrë të fshehtë. Prandaj mos u merr me mua. Koha më ka dhënë të drejtë dhe sot jam më krenare se kurrë. Të thuash të vërtetën kur të tjerët thonë të kundërtën,” tha Topalli.

