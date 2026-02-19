Topalli: Armiku më i madh i Shqipërisë është korrupsioni

Deputetja e Partia Demokratike e Shqipërisë, Jozefina Topalli ka deklaruar se korrupsioni mbetet sfida kryesore për vendin. Gjatë fjalës së saj në Kuvend, për projektligjin për për Shërbimin e Jashtëm, Topalli u shpreh se korrupsioni është pengesa më e madhe në rrugën drejt integrimit europian. Sipas saj, korrupsioni nuk është thjesht vjedhje, por përbën minim të shtetit dhe institucioneve të tij.
“Armiku më i madh i Shqipërisë është korrupsioni. Shqipëria do të ishte krejt tjetër në procesin e integrimit nëse në vitin 2013 Rama nuk do të refuzonte miratimin e tre ligjeve që kërkonte BE,” u shpreh Topalli.