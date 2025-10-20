Toni i tregon foton me dedikimin për Ilary, Totti gënjen live: “Nuk fjeta atë natën”

Një goditje me sfungjer për të fshirë gjithçka, këtë ka dashur të bëjë Francesco Totti gjatë bisedës me Luca Toni, në të cilën ai ka rishkruar plotësisht historinë e fanellës “6 unica!” – një nga gjestet më të bujshme të dashurisë në historinë e sportit. Një gjest i dedikuar publikisht Ilary Blasi, që në atë kohë i shkaktonte flutura në stomak dhe i shpërthente zemrën. Një gjest që u bë simbol për të gjithë të dashuruarit, për fuqinë e ndjenjës, momentin dhe shtrirjen botërore.
Ajo fanellë, me mbishkrimin me ngjyrë të kuqe pasioni mbi sfond të bardhë, të cilën Totti e tregoi në transmetim të drejtpërdrejtë pas një goli të shënuar nga kapiteni i Romës në një derbi të fituar 5-1 kundër Lazios, u rrëfye pikërisht kështu nga vetë Francesco, gjatë një emisioni televiziv, duke zbuluar përgatitjet dhe trazirat e zemrës që e kishin paraprirë: “Nuk fjeta gjithë natën.”
Luca Toni i tregon Francescos fanellën “6 unica!”
Ishte parathënia e një ëndrre të quajtur puthja e parë, që të dy e shkëmbyen disa orë më vonë, ashtu siç u tregua me hollësi në atë kohë. Por vitet kalojnë, dhe jeta di të jetë e pamëshirshme. Ilary dhe Francesco nuk janë më çifti perfekt, “Sandra dhe Raimondo e ditëve tona”, prova se përrallat ekzistojnë – me familjen e tyre të mrekullueshme dhe tre fëmijët, Cristian, Chanel dhe Isabel. Martesa e tyre përfundoi mes sherresh; të dy kanë partnerë të rinj, pas kalimit nëpër gjykata. Dhe kështu, mund të marrësh fshesën dhe ta kalosh mbi tabelë, duke fshirë një e nga një kapitujt e përrallës. Duke filluar nga ajo fanellë ikonike, e cila tani duhet t’i duket shumë e dhimbshme.
Ne njerëzit jemi qenie analoge, jetët tona rrjedhin në një drejtim të vetëm, në mënyrë të vazhdueshme e të pandërprerë. Megjithatë, Totti është ndalur aty, nuk ka pushuar kurrë së ekzistuari aty: në rrëmujën e stadiumit Olimpico, më 10 mars 2002. Edhe në imagjinatën kolektive, ai është ende aty, duke ngritur fanellën e Romës dhe duke treguar atë që kishte poshtë, me mbishkrimin për Ilary. Për më tepër, edhe vetë Blasi e kishte konfirmuar disa herë këtë version të ngjarjes, duke shpjeguar se ai gjest ishte vendimtar për shpërthimin e dashurisë së tyre. Nuk ishte rastësi që, ditën e lamtumirës së kapitenit legjendar Totti nga futbolli, showgirl-i veshi një fanellë që citonte të parën që ia kishte treguar bashkëshorti: “6 unico!”, me pikëçuditjen identike.
Totti, versioni i ri për atë fanellë
Por tani Francesco ndryshon destinatarin e dedikimit dhe i shpjegon mikut dhe ish-shokut të skuadrës, Luca Toni-t, i cili në ‘Prime Video’ i tregon foton e asaj festimi: “Ishte për kurvën. Po, sigurisht. A do ta bëja sërish? Po, ishte paksa në diagonale, por ishte për kurvën, sigurisht. Duket ndryshe? Jo, ajo është mendim i të tjerëve, por ishte për kurvën. Do ta bëja përsëri, por do të rrija pak më drejt, përballë kurvës, isha në diagonale. Do të shkruaja edhe diçka tjetër. Tani të shohim, do ta mendojmë…”
Totti do të donte të mos e kishte bërë kurrë, do të donte të mund të shtypte një klik për “rewind” dhe të fshinte atë kornizë të jetës së tij ku është ngelur i bllokuar dhe që i sjell kujtime të dhimbshme. Por versioni i tij i ri, që e zhvendos dashurinë e çmendur për Ilary tek Roma, nuk qëndron as përballë rishikimit të fjalëve që Francesco tha me hollësi, kur ishte i ftuar në ‘Verissimo’.
Çfarë kishte thënë Totti për fanellën “6 unica!”
Atëherë, le ta rrotullojmë ne kasetën. Jemi në fillim të viteve 2000. Totti dhe Blasi frekuentoheshin prej disa muajsh, por vetëm në rreth miqësish të përbashkëta, pa asgjë më shumë. Brenda “Pupone”-s po rritej si dallgë e pandalshme pasioni për atë “Letterina” bionde me sy blu, për të cilën më vonë do të thoshte: “Kur e pashë Ilary-n në TV, thashë: ‘Ajo është gruaja e jetës sime dhe duhet ta martoj.’” Kalojnë javët dhe Francesco dëshiron t’i tregojë se sa thellë është dashuruar – i duhet një gjest i bujshëm. Ç’mundësi më e mirë sesa derbi në një Olimpico plot, me gjithë botën që transmeton ndeshjen mes Romës dhe Lazios. Totti e fton Ilary-n të vijë në stadium për ta parë ndeshjen.
Por gjërat nuk duket se po shkojnë siç shpresonte kapiteni verdhekuq: “Të shtunën në mbrëmje, motra më dërgon një mesazh duke më thënë që Ilary ndoshta nuk do të vinte – tregoi Totti te Silvia Toffanin. – Për mua ishte akull, sepse kisha përgatitur një fanellë të veçantë për të, pa e ditur askush. Me miqtë e mi vendosëm të shkruanim frazën ‘Sei unica’, edhe pse nuk kishim dalë kurrë bashkë dhe nuk kishte pasur asnjë puthje. Kur mësova që nuk do të vinte, nuk fjeta gjithë natën dhe mendova se fati ishte kundër meje.”
Por fati deshi që gjërat të shkonin saktësisht siç ëndërronte Totti në atë moment. Ditët kaluan dhe erdhi e diela e ndeshjes, në marsin e vitit 2002, kur Francesco ishte 25 vjeç dhe Ilary 20. Ai shpresonte ende, nuk mund të mendonte për asgjë tjetër: “Drekova me telefonin pranë – tha ai, duke shtuar se i kishte dërguar një mesazh Ilary-t pa marrë përgjigje. – Në orën 13:30 më shkroi: ‘Jam në tren dhe po vij të shoh ndeshjen.’ U hodha në shtrat si fëmijë, dukesha si budalla. M’u duk sikur kisha parë Zonjën e Bekuar.”
Totti, gol i mrekullueshëm dhe fanella e treguar gjithë botës
Disa orë më vonë, në një mbrëmje pranvere romake, Totti do të shënonte në minutën e 72-të golin e fundit të një fitoreje historike 5-1 të Romës ndaj Lazios, me një poker po aq historik të Vincenzo Montella-s. Një gol i mrekullueshëm nga Totti, një nga “çipet” e tij të famshëm që mashtroi portierin bardhekaltër Peruzzi. Fati deshi që gjithçka të shkonte ashtu, si në një film. Francesco atë çast kuptoi se ëndrra e tij ishte bërë realitet: duhej vetëm të tregonte atë fanellë, duke u kthyer nga tribuna e Olimpicos, ku Ilary po e shikonte.
Pjesa tjetër ishte një marrëdhënie që zgjati dy dekada dhe përfundoi me një njoftim nga Ilary në rrjetet sociale më 11 korrik 2022: “Pas 20 vitesh bashkë dhe tre fëmijëve të mrekullueshëm, martesa ime me Francesco ka përfunduar.” Divorci u përmbyll në muajt pasues, me procese gjyqësore të hidhura që përfshinë akuza tradhtie dhe mosmarrëveshje për pasuritë dhe fëmijët. Sot, që të dy janë përkatësisht 49 dhe 44 vjeç, mbishkrimi në atë fanellë është pak i zbehur – por sigurisht që nuk ishte për “ultrasit”…