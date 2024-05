Tonali, zbulohen detajet në Angli: baste për ndeshje ku ka luajtur vetë, janë 50 ndeshje për 100.000 euro

Detaje të reja kanë dalë për skualifikimin e vendosur nga Federata Angleze e Futbollit ndaj mesfushorit Sandro Tonali për baste. Janë 50 baste të paditura midis 12 gushtit dhe 13 tetorit 2023, për një shumë totale – raporton Mirror – prej 85,600 paund (mbi 100,000 euro). Mesfushori, i cili përveç dënimit prej dy muajsh (sidoqoftë i pezulluar) duhet të paguajë edhe një gjobë prej 20 mijë paund, mësohet se ka thënë se nuk kishte vënë kurrë mbi 10 mijë euro për bast.

Në veçanti, tabloidi anglez specifikon se si Tonali ka vënë bast edhe në katër ndeshje të Newcastle. Një shumë prej rreth 10,000 euro në ndeshjen kundër Manchester City, një ndeshje e fituar nga Magpies. Pastaj ai kishte vënë bast një tjetër që përfshinte fitoren e ekipit të tij kundër Brighton (më 2 shtator) ose Burnley (më 30 shtator). Një bast tjetër ishte vënë për suksesin e Newcastle kundër Brentford (16 shtator). E fundit parashikonte fitoren e ekipit të tij kundër West Ham më 8 tetor. Në tre nga këto katër ndeshje, të gjitha përveç asaj kundër Brentford, ai ka luajtur vetë në fushë.

PËRSE FA U TREGUA E BUTË?

Në vendimin e FA ndikoi fakti se Tonali po vinte baste në favor të skuadrës së tij, ndaj nuk kishte arsye të ndikonte negativisht në paraqitjen në fushë. Për më tepër, bastet e fituara janë më të ulëta se paga e lojtarit, për këtë arsye nuk u konsiderua një çështje ekonomike.

Ish-lojtari i Milan do të jetë në gjendje të rikthehet në fushë më 27 gusht 2024, pasi të skadojë skualifikimi i tij. Nëse nga tani deri në atë datë ai do të kryente përsëri parregullsi, do të hynin në fuqi dy muajt e tjerë të kushtit që i janë vendosur nga FA.