Tonali vinte bast për Milan e Brescia: hipoteza e skualifikimit për një vit

“Tonali ka ofruar bashkëpunim të plotë me autoritetet hetuese”, deklaruan avokatët e mesfushorit të Newcastle. Sandro Tonali është marrë në pyetje nga prokurori i çështjes për skandalin e basteve. Pasi ka rrëfyer se ka vënë bast edhe për Milan dhe ka paraqitur në Prokurori certifikatën e ludopatisë, qëllimi i lojtarit është që të bëjë marrëveshje dhe ta bëjë këtë brenda një kohe të shkurtër, ndoshta deri të mërkurën e ardhshme të Champions League. Por skualifikimi i tij do të jetë pothuajse me siguri më i gjatë se ai i Fagiolit (7 muaj pa ndeshje dhe 5 me “parashkrim”).

Hipoteza më e mundshme, raporton La Gazzetta dello Sport, është një ndalesë prej rreth një viti. Ndoshta me parashkrime më të forta, që do të nënkuptonin lamtumirë Europianit në 2024.

Tonali u takua me prokurorin në një vend të rezervuar përpara se të dëgjohej në Torino. Përmbajtja e dy marrjeve në pyetje duket se ka mbivendosje dhe për këtë arsye hetuesit janë të bindur për besueshmërinë e dëshmisë së tij. Ish-mesfushori i Milan, i cili asnjëherë nuk foli as për Fagioli, as për Zaniolo, mohoi të kishte borxhe. Ai pranoi se luante mbi futbollin dhe se ka luajtur edhe kuqezinjtë e Brescian, por për momentin nuk akuzohet për mashtrimin sportiv. Kështu, marrëveshja për pranimin e fajësisë, ndoshta e lidhur me një rrugë terapeutike, duket se është afër.

NGA ANGLIA: “MILAN NUK E DINTE”

Sot në mëngjes The Athletic publikoi një artikull mbi çështjen Tonali: “A mundet Newcastle të ndërmarrë veprime ligjore kundër Milan?” pyet revista online e cila zbulon edhe mendimin e një eksperti. “Nuk ka asnjë dyshim që Milan të dinte diçka për aktivitetet e supozuara të Tonali. Kështu që ka pak mundësi që ky të jetë një opsion, pasi varet nga një barrë shumë e lartë provash që tregon se ata qëllimisht keqkuptuan detajet përkatëse”.