Tonali ka vënë bast edhe për Milan: rrezikon një skualifikim të gjatë

Nicolò Fagioli pranoi një skualifikim prej shtatë muajsh dhe 5 muaj dënime alternative për çështjen e basteve. Por skualifikimi i Sandro Tonali rrezikon të jetë shumë më i gjatë. Mesfushori i Neëcastle u mor në pyetje dje për gati tre orë nga zyra e prokurorisë federale. E, sipas asaj që raporton La Gazzetta dello Sport, ai u vetë-denoncua në organizmin e drejtësisë sportive. Futbollisti pranoi jo vetëm se kishte vënë bast në futboll, por edhe se e kishte bërë një gjë të tillë në ndeshjet e Milan (ish-skuadra e tij, red.). E kjo e përkeqëson shumë pozitën e tij.

Pavarësisht basteve për skuadrën e tij, megjithatë, shkruan gjithmonë gazeta rozë, shkelja e pretenduar nga Tonali nuk është ajo e parregullsisë sportive (neni 30). Akuza mbetet brenda kufijve të nenit 24 të Kodit të Drejtësisë Sportive. Ai nen ndëshkon lojtarët të cilët kanë vënë baste për futbollin me një dënim minimal prej tre vjetësh.

BASTE PËR MILAN

Me sa duket, megjithatë, vënia e basteve për Milan (vetëm për fitoret ose rezultate të tjera në mungesë të tij) mund të përbënjë një rrethanë rënduese. Rrjedhimisht procesi i ndjekur nga Fagioli, marrëveshje për pranimin e fajësisë me zbritje të konsiderueshme të dënimit, nuk duket e mundur për ish-lojtarin kuqezi.

Para së gjithash, shpjegon La Gazzetta, nëse bastet për Milan do të konfirmoheshin, sanksioni fillestar nga Prokuroria do të ishte me siguri më shumë se tre vjet. Dënimi automatikisht mund të përgjysmohet me marrëveshjen e pranimit të fajësisë para-referuese. Duke pasur parasysh se djali është treguar bashkëpunues, nëse ato që tha do të vërtetohen nga hetimet, Tonali mund të përfitojë disa rrethana lehtësuese.

Prandaj hipotezohet se dënimi i tij mund të jetë rreth 12 muaj skualifikim në fushë dhe 6 alternative si Fagioli, duke qenë se Tonali ka deklaruar gjithashtu se vuan nga varësia ndaj lojërave të fatit.