Tom Holland zbulon nëse do rikthehet si Spider Man

Tom Holland nuk ka mbaruar së luajturi Peter Parker!

Gjatë një bisede me një gazetar të ET në premierën e serisë së tij të re Apple TV+, The Crowded Room në New York City, ai foli për të ardhmen e tij në ekskluzivitetin e Spider-Man.

“Unë mendoj për sa kohë që ne mund të bëjmë drejtësi për Peter Parker. Për sa kohë që ne mund të vazhdojmë t’i lartësojmë dhe t’i bëjmë filmat më të mirë dhe t’i bëjmë ata me më shumë kuptim, atëherë unë do të jem atje,” tha Holland. “Do të isha budalla të thosha se nuk do të isha fëmija më me fat nëse do ta bëja përsëri, ka gjëra që po ndodhin, por do të duhet të presim dhe të shohim se çfarë do të ndodhë.”

Në filmin e ri Holland i cili gjithashtu shërben si producent ekzekutiv në thrillerin e ardhshëm, luan një burrë të quajtur Danny Sullivan, i cili është arrestuar pas përfshirjes së tij në një të shtëna të vitit 1979 në New York City. Treguar përmes një serie intervistash të kryera nga një hetuese kurioze, Rya Goodwin (Amanda Seyfried), historia e jetës së Danny shpaloset, duke zbuluar se si elementë të së kaluarës së tij formësuan të ardhmen e tij, duke përfshirë kthesat që e çuan atë në një incident që ia ndryshonte jetën.