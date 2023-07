Tom Holland flet për romancën me Zendaya: Jam me fat

Tom Holland ka folur së fundmi për romancën e tij me Zendaya.

Në podcast-in Wondery Smartless, të drejtuar nga Jason Bateman, Sean Hayes dhe Will Arnett, aktori shpjegoi pse ai dhe Zendaya janë kaq mirë së bashku. Sekreti pas lidhjes së tyre të veçantë? Të kuptuarit e njëri-tjetrit. “Jam me fat që kam dikë si Zendaya në jetën time”, tha Holland. “Është interesante të jesh në një marrëdhënie romantike me dikë që është në të njëjtën varkë me ty.”

Në një intervistë për BuzzFeed muajin e kaluar, Holland zbuloi se Zendaya ishte në të vërtetë dashuria e tij e famshme e fëmijërisë. “Zendaya,” u përgjigj ai pa hezitim kur u pyet.

Aktori gjithashtu foli për rolin e privatësisë në marrëdhënien e tyre Ai vuri në dukje se ata jo vetëm që preferojnë ta mbajnë private jetën personale, por janë edhe “dy njerëz shumë të zënë” në karrierën e tyre. “Marrëdhënia jonë është diçka për të cilën ne jemi jashtëzakonisht mbrojtës dhe duam ta mbajmë sa më të shenjtë që të jetë e mundur. Ne nuk mendojmë se ia kemi borxh askujt, është gjëja jonë dhe nuk ka të bëjë me karrierën tonë”, u shpreh ai.

Në ditët e sotme, ajo nuk është vetëm e dashura e tij, por edhe partnerja e tij e preferuar e memeve – dhe aktorja e Euphoria ofron përmbajtjen më të mirë “pa ndalur”. “Ajo më dërgon shumë,” tha Tom. “Unë e fshij Instagramin tim për ditë të tëra. E shkarkoj për të postuar dhe më pas duhet të kontrolloj mesazhet e mia dhe do të kem qindra e qindra e qindra gjëra prej saj.”