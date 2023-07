Tom Cruise flet për të ardhmen e tij në aktrim

Tom Cruise nuk e di kuptimin e ngadalësimit. Aktori i Misionit: Impossible – tani 61 vjeç thotë se dëshiron të vazhdojë të bëjë filma deri në moshën 80-vjeçare.

Kur u pyet (përmes Sydney Morning Herald) nëse ai dëshiron të jetë si Harrison Ford në Indiana Jones dhe Dial of Destiny dhe të vazhdojë të bëjë filma deri në moshën 80 vjeç, Cruise u përgjigj: “Harrison Ford është një legjendë; shpresoj të vazhdoj akoma; Kam 20 vjet për ta arritur atë.” Aktori shtoi: “Shpresoj të vazhdoj të bëj filma Mission: Impossible derisa të mbush moshën e tij.”

Pasi Top Gun: Maverick solli masivisht publikun në kinema vitin e kaluar, Cruise shpreson të bëjë të njëjtën gjë me vazhdimin e tij Mission: Impossible. “Unë jam rritur duke parë filma në ekranin e madh. Kështu i bëj unë dhe më pëlqen kjo përvojë; është gjithëpërfshirëse dhe për ta pasur këtë si komunitet dhe industri, është e rëndësishme, “u shpreh Tom. “Unë ende shkoj në kinema… Dua të shoh Barbie dhe Oppenheimer. Do t’i shoh këtë fundjavë. Të premten do të shoh Oppenheimer fillimisht dhe më pas Barbie të shtunën.”