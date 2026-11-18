Një tjetër protestë kombëtare kundër qeverisë është paralajmëruar për sot në orën 14:00 në Tiranë, pas tensioneve dhe përplasjeve mes protestuesve dhe policisë gjatë tubimit të së martës. Protesta e sotme është pjesë e kalendarit të ri të tubimeve, të cilat do të zhvillohen çdo të mërkurë dhe të shtunë, në të njëjtën orë, me pjesëmarrjen e qytetarëve dhe mbështetësve të opozitës.
Një ditë më parë, situata u tensionua në bulevardin “Dëshmorët e Kombit”, ku Policia ndërhyri për të zhvendosur protestuesit në trotuar dhe për të liruar qarkullimin e automjeteve, duke iu referuar aktit normativ të qeverisë. Refuzimi i një pjese të pjesëmarrësve për t’u larguar nga rruga solli përplasje fizike me efektivët dhe shoqërimin e disa protestuesve në komisariat, mes tyre gra, vajza dhe të moshuar.
Protestuesit akuzuan policinë për përdorim force dhe kundërshtuan ndërhyrjen, duke pretenduar se tubimi ishte i autorizuar dhe se e drejta për protestë garantohet nga Kushtetuta. Nga ana tjetër, policia argumentoi se veprimet e saj synonin lirimin e bulevardit dhe garantimin e qarkullimit. Pas përplasjeve, tubimi u mbyll në Sheshin Skënderbej, ku pjesëmarrësit kënduan himnin kombëtar dhe u larguan me thirrjen “Nesër më shumë”, duke paralajmëruar vijimin e protestave.