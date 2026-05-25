Tjetër kthesë, Wall Street Journal raporton se negociatat SHBA-Iran janë ngadalësuar

Përparimi në lidhje me një marrëveshje paqeje midis Shteteve të Bashkuara dhe Iranit është ngadalësuar pasi palët nuk kanë qenë në gjendje të arrijnë konsensus mbi të ardhmen e programit bërthamor të Teheranit dhe lehtësimin e sanksioneve, shkroi The Wall Street Journal duke cituar burime.
Artikulli thotë se, ndërsa dolën raportet e para që tregonin se marrëveshja është afër, anëtarët e partisë së Donald Trump, kundërshtarë të ashpër të politikës islamike, filluan të argumentonin se marrëveshja do të lehtësojë presionin financiar mbi Republikën Islamike pa e kufizuar në mënyrë efektive programin e saj bërthamor.
Pala amerikane po kërkon garanci të qarta bërthamore nga Teherani paraprakisht, ndërsa Irani këmbëngul që Uashingtoni të jetë më i saktë në lidhje me procesin e lehtësimit të sanksioneve. Shtëpia e Bardhë ka frikë se sapo të lehtësohen sanksionet, Irani do të fillojë të vonojë zgjidhjen e çështjes bërthamore, shkroi gazeta.
Raporti thotë gjithashtu se vendet e Gjirit Persik, përfshirë Arabinë Saudite dhe Emiratet e Bashkuara Arabe, këmbëngulin që liria e lundrimit në Ngushticën e Hormuzit të deklarohet qartë në memorandum. SHBA-të janë gjithashtu nën presion nga Izraeli, i cili dëshiron një marrëveshje më të ashpër që përfshin detyrime më të rënda për Iranin.
Më 23 maj, presidenti amerikan deklaroi se drafti i marrëveshjes së ardhshme me Iranin është rënë dakord kryesisht. Ai vuri në dukje se kishte folur në telefon me udhëheqësit e Bahreinit, Egjiptit, Jordanisë, Katarit, Emirateve të Bashkuara Arabe, Pakistanit, Arabisë Saudite dhe Turqisë dhe kishte diskutuar me ta një draft memorandum mirëkuptimi si pjesë e një marrëveshjeje paqeje me Iranin. Megjithatë, Trump më vonë sqaroi se Uashingtoni dhe Teherani nuk kishin arritur ende një marrëveshje përfundimtare për disa çështje.