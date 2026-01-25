Tirana ndez “luftën” për mbijetesë, bardheblutë mposhtin Flamurtarin

Kanë përfunduar një prej dy ndeshjeve të para para të ditës së sotme, të vlefshme për javën e 21-të të Superiores.
Tirana ia doli që të triumfonte në shtëpi përballë Flamurtarit me rezultatin 1-0, falë golit të sulmuesit sllovak Myslovic.
Kështu, bardheblutë shkojnë në kuotën e 17 pikë në vendin e fundit, me 1 pikë më pak se Flamurtari i 9-ti dhe 2 më pak se Bylis i 8-ti.
Në krahun tjetër, Vora barazoi 1-1 me Teutën.
Për vorakët shënoi Kasalla në minutën e 26-të, ndërsa për durrsakët rrugën e rrjetës e gjeti me penallti Maçolli në të 112-tën, duke shkaktuar edhe braktisjen e ndeshjes nga lojtarët e Vorës për disa minuta.
Kështu, Vora me 24 pikë mbetet në vendin e 7-të. Ndërsa Teuta me 3 pikë më shumë, vazhdon të jetë në vendin e 5-të të renditjes.