Tirana do të presë samitin e NATO-s në 2027 (Deklarata)

Në deklaratën përfundimtare të samitit të NATO-s të mbajtur në Hagë, krerët e shteteve dhe qeverive të vendeve anëtare njoftuan se samiti i radhës pas atij të vitit 2026 në Turqi do të zhvillohet në Shqipëri, duke shënuar për herë të parë që Tirana do të presë një takim të këtij niveli historik të Aleancës së Atlantikut të Veriut.

Deklarata e Hagës rikonfirmon unitetin e Aleancës dhe përkushtimin ndaj nenit 5 të Traktatit të Uashingtonit, ku një sulm ndaj një anëtari konsiderohet si sulm ndaj të gjithëve. Në një moment të tensionuar të sigurisë globale, NATO përvijon angazhime të reja financiare dhe strategjike, me objektiva konkrete deri në vitin 2035.

Duke përseritur angazhimin e palëkundur për mbrojtjen kolektive, siç përcaktohet në nenin 5 të Traktatit të Uashingtonit, aleatët nënvizojnë nevojën për një përgjigje të unifikuar ndaj kërcënimeve të vazhdueshme që paraqet Rusia ndaj sigurisë euroatlantike, si dhe ndaj kërcënimeve të vazhdueshme nga terrorizmi. Në këtë kontekst, liderët e NATO-s ranë dakord të rrisin ndjeshëm investimet në mbrojtje, duke u zotuar që deri në vitin 2035 të alokojnë 5% të PBB-së vjetore për nevojat bazë ushtarake dhe sektorët e lidhur me sigurinë.

Mbështetja për Ukrainën mbetet pjesë e pandashme e kësaj strategjie. NATO deklaron se siguria e Ukrainës kontribuon drejtpërdrejt në sigurinë e vetë Aleancës, dhe për këtë arsye, kontributet direkte ndaj mbrojtjes dhe industrisë ushtarake ukrainase do të llogariten në kuadër të shpenzimeve të mbrojtjes të vendeve anëtare.

Deklarata e Plotë

Ne, krerët e shteteve dhe qeverive të Aleancës së Atlantikut të Veriut, jemi mbledhur në Hagë për të riafirmuar angazhimin tonë ndaj NATO-s, Aleanca më e fuqishme në histori, dhe ndaj lidhjes transatlantike. Ne riafirmojmë përkushtimin tonë të palëkundur ndaj mbrojtjes kolektive, siç është përcaktuar në nenin 5 të Traktatit të Uashingtonit – se një sulm ndaj njërit është një sulm ndaj të gjithëve. Ne mbetemi të bashkuar dhe të vendosur në përpjekjet tona për të mbrojtur një miliard qytetarët tanë, për të mbrojtur Aleancën dhe për të ruajtur lirinë dhe demokracinë tonë.

Të bashkuar përballë kërcënimeve dhe sfidave të thella të sigurisë, në veçanti kërcënimit afatgjatë që paraqet Rusia për sigurinë euroatlantike dhe kërcënimit të vazhdueshëm të terrorizmit, Aleatët angazhohen të investojnë 5% të PBB-së çdo vit në nevojat thelbësore të mbrojtjes si dhe në shpenzime të lidhura me mbrojtjen dhe sigurinë deri në vitin 2035, për të garantuar përmbushjen e detyrimeve tona individuale dhe kolektive, në përputhje me nenin 3 të Traktatit të Uashingtonit. Investimet tona do të sigurojnë që të kemi forcat, kapacitetet, burimet, infrastrukturën, gatishmërinë për luftë dhe qëndrueshmërinë e nevojshme për të penguar dhe mbrojtur, në përputhje me tre detyrat themelore të NATO-s: parandalim dhe mbrojtje, parandalim dhe menaxhim të krizave, dhe siguri bashkëpunuese.

Aleatët bien dakord që ky angazhim prej 5% do të përfshijë dy kategori thelbësore të investimeve në mbrojtje. Aleatët do të ndajnë të paktën 3.5% të PBB-së çdo vit, bazuar në përkufizimin e rënë dakord për shpenzimet e mbrojtjes të NATO-s deri në vitin 2035, për të financuar nevojat thelbësore të mbrojtjes dhe për të përmbushur Objektivat e Aftësive të NATO-s. Aleatët bien dakord të dorëzojnë plane vjetore që tregojnë një rrugë të besueshme dhe graduale për të arritur këtë qëllim. Dhe Aleatët do të përfshijnë deri në 1.5% të PBB-së çdo vit për të, ndër të tjera, mbrojtur infrastrukturën tonë kritike, për të mbrojtur rrjetet tona, për të garantuar gatishmërinë dhe qëndrueshmërinë civile, për të nxitur inovacionin dhe për të forcuar bazën tonë industriale të mbrojtjes. Trajektorja dhe ekuilibri i shpenzimeve sipas këtij plani do të rishikohen në vitin 2029, në dritën e mjedisit strategjik dhe Objektivave të përditësuara të Aftësive. Aleatët riafirmojnë angazhimet e tyre sovrane dhe të qëndrueshme për të ofruar mbështetje për Ukrainën, siguria e së cilës kontribuon në sigurinë tonë, dhe, në këtë drejtim, do të përfshijnë kontributet direkte për mbrojtjen e Ukrainës dhe industrinë e saj të mbrojtjes kur të llogarisin shpenzimet e tyre për mbrojtje.

Ne riafirmojmë përkushtimin tonë të përbashkët për të zgjeruar me shpejtësi bashkëpunimin transatlantik në industrinë e mbrojtjes dhe për të shfrytëzuar teknologjinë në zhvillim dhe frymën e inovacionit për të avancuar sigurinë tonë kolektive. Ne do të punojmë për të eliminuar barrierat tregtare të mbrojtjes mes Aleatëve dhe do të përdorim partneritetet tona për të promovuar bashkëpunimin industrial të mbrojtjes.

Ne shprehim mirënjohjen tonë për mikpritjen bujare të ofruar nga Mbretëria e Holandës. Ne mezi presim takimin tonë të ardhshëm në Turqi në vitin 2026, i ndjekur nga një takim në Shqipëri.