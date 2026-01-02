Tifozi i United nuk i pret më flokët nga basti: i duhen 3 persona për t’i sistemuar

Rënia e Manchester United përmblidhet në gjestin e një djali, tifoz i Red Devils, Frank Iliett, i cili që nga tetori i vitit 2024 kishte nisur një sfidë pothuajse për shaka: të mos i priste flokët derisa Manchester United të fitonte 5 ndeshje radhazi. Një bast që u shndërrua në një mision të pamundur: Red Devils, në fakt, për më shumë se një vit nuk kanë arritur kurrë ta përmbushin këtë objektiv. Sot, tifozi i gjorë, i cili ndërkohë ka fituar një famë të papritur, ka një flokë të papërballueshëm, i destinuar të rritet edhe më shumë.
Në faqen e tij në Instagram, që sot numëron 787 mijë ndjekës, ai dokumenton çdo ditë gjendjen e flokëve të tij që vazhdojnë të rriten në mënyrë të pandalshme, për shkak të rezultateve zhgënjyese të United. Një skuadër e panjohshme krahasuar me Red Devils e vërtetë që kanë shkruar faqe të rëndësishme në historinë e futbollit botëror. Mes ndryshimeve të trajnerëve dhe lojtarëve që çuditërisht në Manchester nuk arrijnë të japin më të mirën, rezultatet nuk vijnë. Në videon e fundit, Frank Iliett ka treguar se në çfarë gjendjeje ka përfunduar: duhen plot 3 persona për t’i krehur flokët, secili me një detyrë të saktë për të sistemuar atë flokë të pazakontë.
Tifozi shfaqet i buzëqeshur në një lloj salloni, ndërsa “stilistet” e tij personalë përpiqen ta bëjnë të paraqitshëm, të paktën gjatë festave të Krishtlindjes. Ndërkohë Frank shpreson që me vitin e ri Manchester United të mund ta thyejë këtë mallkim. Sfida e tij është në fakt imazhi i katastrofës së Red Devils, që prej një viti e gjysmë nuk kanë arritur kurrë të fitojnë 5 ndeshje radhazi.
Një bast i vështirë, por sigurisht jo i pamundur, duke marrë parasysh historinë e klubit, paratë e shpenzuara në merkato dhe kohën e kaluar. Momenti i duhur dukej pikërisht në prag të fillimit të vitit 2026, por United dhuroi edhe një tjetër surprizë negative. Pas fitores 1-0 kundër Newcastle më 26 dhjetor, kalendari i rezervonte skuadrës së Amorim ndeshje në letër të përballueshme, që mund të jepnin shpresë për Frank.
Fitorja ndaj Magpies u pasua nga ndeshja e dytë radhazi në shtëpi kundër Wolverhampton, skuadra e fundit në renditje, tashmë e destinuar për rënie nga kategoria, që u paraqit në Old Trafford me vetëm 2 pikë të grumbulluara gjatë sezonit: në fakt mungon vetëm matematika për rënien në Championship. Tri pikët dukeshin të sigurta dhe më pas kalendari do t’i vinte përballë United sfidat kundër Leeds, Burnley dhe Brighton.
Prerja e flokëve ishte shumë pranë, por United barazoi 1-1 me Wolves, që shkon në 3 pikë. Një zhgënjim i madh për Frank, i cili është i destinuar të presë ende shumë kohë, pasi në javët e ardhshme United do të përballet me City, Arsenal, Tottenham dhe West Ham. Berberi, të paktën në letër, mund të presë ende…