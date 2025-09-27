Tifozi i Inter tallet me Lautaron, tërbohet Chivu: “Respekt ose shkoni në Milanello”

Lautaro Martinez realizon një gol shumë të bukur gjatë një seance stërvitore, të hapur për publikun. Një tifoz, në mënyrë sarkastike, i thotë diçka pak elegante. Chivu e dëgjon dhe nuk përmbahet. Trajneri i Inter i përgjigjet ashpër tifozit. Videoja e ngjarjes përfundon me shpejtësi në rrjetet sociale dhe në internet, ndërkohë që Chivu pas atij reagimi ka fituar një mal me duartrokitje.
“Dhe tani bëje edhe të dielën”
Inter po përgatitet për ndeshjen kundër Cagliari, me objektivin për të marrë suksesin e tretë radhazi mes Kampionatit dhe Champions. Në stërvitje asistuan edhe një grup i vogël sponsorësh dhe disa përfaqësues të disa Inter Club. Me pak fjalë, një gjë për pak njerëz. Ajo stërvitje normale fitoi një dukshmëri të madhe. Por çfarë ndodhi saktësisht? Lautaro Martinez realizoi një gol të bukur gjatë asaj seance. Një tifoz, duke bërtitur, lëshoi një frazë mes sarkazmës dhe provokimit: “Dhe tani bëje edhe të dielën”.
“Respektoni ata që punojnë përndryshe shkoni në Milanello”
Fraza, në të vërtetë, ishte e gabuar duke konsideruar sasinë kolosale të golave të realizuar nga Toro i Bahia Blanca me fanellën zikaltër. Chivu i dëgjon ato fjalë, nuk e lë të kalojë, kthehet dhe kërkon respekt për futbollistët që po stërviteshin duke thënë: “Ju lutem respektoni ata që punojnë, nuk dua të dëgjoj për të dielën apo gjëra të tjera. Përndryshe shkoni në Milanello”. Boom. Ajo shpërthim u pëlqeu atyre që ishin në tribuna dhe vlerësuan fjalët e teknikut Chivu.
Lautaro Martinez e ka nisur sezonin duke shënuar kundër Torinos, pastaj u ndal. Edhe për shkak të problemeve në shpinë. Tani sulmuesi argjentinas është gati të kthehet titullar dhe vendin e tij do ta zërë rregullisht në ndeshjen me Cagliarin, përkrah Thuram.