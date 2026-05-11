Tifozët e Milan në protestë, Tare: “Kanë të drejtë të shohin një skuadër tjetër”

Ajo kundër Atalantës duhej të ishte ndeshja e rilindjes për Milan në garën për objektivin minimal të Champions League, por u shndërrua në një tjetër kapitull negativ të fundit katastrofik të sezonit, ku rrezikohet seriozisht dalja nga katër vendet e para. Përveç paraqitjes së dobët në fushë, vëmendjen e mori protesta e fortë e Curva Sud që shpërtheu zemërimin ndaj drejtuesve, mes fishkëllimave, me një koreografi që bëri xhiron e botës, si edhe me largimin nga stadiumi që në fillim të pjesës së dytë. Mes protestave shpëtojnë vetëm dy persona, Massimiliano Allegri dhe Igli Tare, përpara se të rikthehej në skenë emri i një figure të së kaluarës që nuk është harruar kurrë: Paolo Maldini.
Tifozët e Milan në protestë: Furlani në shënjestër, bashkë me Cardinale e Scaroni
E diela e futbollit për Milanin u kthye në një të diel vuajtjesh që para vërshëllimës së parë ndaj Atalantës: klima e nxehtë ishte ndier gjatë gjithë javës me një pakënaqësi në rritje të tifozëve që kishin frikë të shihnin pikërisht atë që më pas ndodhi: një tjetër humbje që kompromenton sezonin. Në ditët para ndeshjes, në shënjestër kishte përfunduar sidomos një njeri, Giorgio Furlani, administratori i deleguar mbi të cilin u derdh zemërimi i Curva-s, më pas i konfirmuar edhe në tribunat e San Siros. Në shënjestër të tifozëve, përveç Furlanit, ishin edhe pronari Gerry Cardinale, presidenti Paolo Scaroni dhe lojtarët.
Protesta e tifozëve të Milan shpërtheu edhe në rrjetet sociale
“GF OUT”, shkrimi i shfaqur papritur në Curva, në një koreografi të organizuar por të kaluar pa kontrolle paraprake, përmes dritave të celularëve, bëri xhiron e botës, me inicialet lehtësisht të dallueshme të personit ndaj të cilit drejtohej. Një mënyrë më se e fortë për të shprehur kundërshtimin dhe dëshirën për një ndryshim rrënjësor të drejtimit të klubit: “Giorgio Furlani qëndron me kokëfortësi mbi rrënojat e dështimit të tij sportiv”, lexohej në deklaratën e publikuar gjatë natës, bashkë me përkufizimin “persona të paaftë” për pronarin Cardinale dhe presidentin Scaroni. Të vetmit të shpëtuar? Drejtori sportiv Igli Tare dhe trajneri Max Allegri, “njerëz kompetentë”, thuhej në deklaratë, por që janë detyruar të bashkëjetojnë me “ndërhyrje të vazhdueshme në zgjedhjet e merkatos dhe menaxhimin e skuadrës”.
Kori për Paolo Maldinin, zhgënjimi i Tares: “Kanë të drejtë të protestojnë”
Një protestë e rrënjosur dhe e fortë, përballë së cilës nuk foli klubi, por vetëm Igli Tare: “Situata është e komplikuar, shoh një skuadër të brishtë mendërisht”, deklaroi ai vonë në mbrëmjen e së dielës. “Tifozët? Kanë të gjithë të drejtën të protestojnë, meritojnë të shohin një skuadër tjetër”. Dhe gjithashtu të thërrasin emrin e atij që nuk është harruar kurrë dhe që u largua nga drejtuesit aktualë: Paolo Maldini. Pikërisht emri i ish-kapitenit dhe simbolit kuqezi ushtoi në heshtjen e San Siros: një tjetër goditje për një pronësi që tifozët tashmë e kanë etiketuar si “të paaftë” dhe “të pambrojtshme”.