Tifozët e Lazios në birrarinë e dashur për Hitlerin: përshëndetje romane e kore për Duçen

Imazhet e dhjetëra tifozëve të Lazios në Hofbräuhaus, salla e famshme e birrës në Mynih, vend i dashur për Adolf Hitlerin, po bëjnë xhiron e botës dhe po shkaktojnë protesta dhe indinjatë të mëdha. Në Gjermani për të parë ndeshjen e Champions League kundër Bayern, tifozët bardhekaltër u përjetësuan nga disa video që i portretizojnë duke kënduar për Duçen dhe duke bërë përshëndetjen romane në vendin historik të preferuar nga diktatori nazist.

Pikërisht brenda këtyre mureve në vitin 1920 Hitleri shpalli manifestin e Partisë Kombëtare Socialiste të Punëtorëve Gjermanë, duke theksuar 25 pikat e programit të tij dhe duke filluar në mënyrë efektive sezonin e terrorit dhe dhunës që kulmoi me shfarosjen e hebrenjve dhe Luftën e Dytë Botërore.

Around 100 Lazio fans at the Hofbräuhaus brewery in Munich ahead of their match against Bayern Munich tonight. It is the same venue where Hitler founded the National Socialist German Workers' Party in 1920. pic.twitter.com/PQYoQ9yTxE

— 𝐂𝐚𝐬𝐮𝐚𝐥 𝐔𝐥𝐭𝐫𝐚 𝐎𝐟𝐟𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥 (@thecasualultra) March 5, 2024