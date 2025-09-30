Tifozët e Galatasaray “luftë” para hotelit të Liverpool: lojtarët anglezë pa gjumë

Liverpool do të duhet të përballet me Galatasaray në ditën e dytë të fazës së kampionatit të Champions League. Reds megjithatë rrezikojnë të zbresin në fushë me pak lodhje, duke qenë se gjatë natës disa tifozë të Galatasaray janë mbledhur jashtë hotelit që pret ekipin anglez. Videot, të shpërndara online pak para orës 3:55, tregojnë në fakt disa persona të angazhuar në shpërthimin e fishekzjarrëve dhe kapsollave me qëllimin për të zgjuar lojtarët dhe për të shqetësuar pushimin e tyre.
Shpresa është që kjo të mund të ndikojë në paraqitjen e tyre në fushë kundër turqve, të cilët megjithatë në shtëpi mund të llogarisin gjithmonë mbi një ambient të zjarrtë dhe mbi një tifozeri shumë të nxehtë që përfaqëson vërtet lojtarin e dymbëdhjetë në fushë. Spektakli i pabesueshëm ndriçoi qiellin e errët të Stambollit. Vetëm zhurma do të kishte qenë e mjaftueshme për t’i penguar çdo ylli të Reds që të shijonte një natë gjumi të denjë. Ky shfaqje shumëngjyrëshe është vetëm një shije e asaj që Liverpool mund të presë sonte.
Galatasaray taraftarı Liverpool'un konakladığı Otel'in önünde havai fişek patlattı. pic.twitter.com/jsPh1TNrDD
— ScoriaHools (@ScoriaHools) September 30, 2025
Kryeqyteti turk është i famshëm për tifozët e tij pasionantë, me qytetin e ndarë mes rivalëve më të betuar: Galatasaray, Fenerbahçe dhe Besiktas. Shfaqja piroteknike zgjati për disa minuta derisa më pas tifozët u shpërndanë edhe pas ndërhyrjes së forcave të rendit që, dukshëm, vetëm rikthyen rendin duke u përpjekur të shmangnin që gjërat të shkonin më tej. Gjatë këtyre viteve nuk është aspak hera e parë që ndodh një episod i tillë para ndeshjeve të Champions, Europa League dhe Conference.
Tifozët e Galatasaray tani me siguri do të bëjnë edhe më shumë zhurmë kur të presin Liverpool në Rams Park, ndoshta duke përdorur raketa dhe gjëra të tjera – siç ka ndodhur edhe në raste të tjera – për të krijuar një atmosferë frikësuese. Edhe skuadra e Ozan Burak do të zbresë në fushë me synimin për të marrë një rezultat pozitiv pasi ka fituar të shtatë ndeshjet e kampionatit të këtij sezoni. Mbetet për t’u parë tani se si do të jetë rendimenti i skuadrës turke edhe në Champions pas ditës së parë të makthit me humbjen 5-1 kundër Eintracht.