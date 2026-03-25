Tifozët denoncojnë FIFA-n në Bashkimin Europian: çmimet e biletave stratosferike

Shoqatat e tifozëve evropianë kanë paraqitur një ankesë zyrtare në Bashkimin Evropian kundër FIFA-s për kostot e tepërta të biletave të Botërorit 2026, që do të zhvillohet nga 11 qershori i ardhshëm në SHBA, Meksikë dhe Kanada. Kontestimi lidhet me metodën e çmimeve dinamike të aplikuara nga FIFA, që ka bërë të rriten kostot e biletave pavarësisht ndeshjes apo fazës së kompeticionit.
Football Supporters Europe (FSE) dhe Euroconsumers deklarojnë se “FIFA mban një monopol mbi shitjen e biletave për Kupën e Botës 2026 dhe ka përdorur këtë pushtet për të imponuar kushte ndaj tifozëve që nuk do të ishin kurrë të pranueshme në një treg konkurrues. Për shumëkënd, kjo është një përvojë unike në jetë; një akses i drejtë dhe transparent në bileta është thelbësor”. Në ankesë përmenden gjashtë abuzime kryesore: çmime të tepruara, reklamim mashtrues i biletave me 60 dollarë, rritje e pakontrolluar e çmimeve dinamike, mungesë transparence për vendet dhe skuadrat, presione psikologjike ndaj tifozëve dhe tarifa të dyfishta në rishitjet zyrtare.
Dy organizatat kërkojnë nga Komisioni Evropian të ndërhyjë menjëherë, duke urdhëruar FIFA-n të “ndalojë përdorimin e çmimeve dinamike për të gjitha biletat e shitura për tifozët në Zonën Ekonomike Evropiane për pjesën e mbetur të Kupës së Botës 2026”, të “ngrijë çmimet e biletave për fazën e ardhshme të shitjes në prill në nivelet e shpallura nga vetë FIFA në dhjetor 2025” dhe të “publikojë, të paktën 48 orë para hapjes së dritares së prillit, sa bileta mbeten në çdo kategori dhe saktësisht ku ndodhen ato vende në stadium”.
Botërori 2026, tifozët kundër FIFA-s
Marco Scialdone, përgjegjës i çështjeve ligjore të Euroconsumers, ka theksuar: “Futbolli është një pasion universal, por FIFA po e trajton si një luks privat duke shfrytëzuar monopolin e saj absolut mbi biletarinë e Kupës së Botës. Duke imponuar çmime të paqarta, skema të errëta për të ushtruar presion mbi blerësit dhe tarifa të larta rishitjeje, FIFA po vendos një barrë financiare të padrejtë mbi miliona tifozë evropianë. Po i kërkojmë Komisionit Evropian të ndërhyjë menjëherë me masa të përkohshme për të ndalur këto praktika shfrytëzuese para se të nisë turneu i 2026”.
Ronan Evain, drejtor ekzekutiv i Football Supporters Europe, shtoi: “Prej disa muajsh i kemi kërkuar FIFA-s të bëjë gjënë e duhur për tifozët dhe të rishikojë politikat e saj agresive dhe shfrytëzuese të biletarisë. Dështimi i FIFA-s për të përfshirë në një konsultim domethënës palët e interesuara na ka lënë edhe një herë pa asnjë opsion tjetër veçse të bashkojmë forcat me Euroconsumers për të paraqitur këtë ankesë në Komisionin Evropian”.
Në fund, organizatat theksojnë nevojën për të ndaluar çmimet dinamike në eventet live: “Çmimi dinamik e shndërron besnikërinë e tifozëve në një garë ofertash, rrit kostot pa shtuar vlerë dhe përjashton shumë mbështetës. FIFA duhet ta ndalojë këtë praktikë dhe të garantojë që të gjithë tifozët të kenë akses në bileta në kushte të drejta dhe transparente”, ka deklaruar Els Bruggeman, përgjegjëse për politikat dhe zbatimin në Euroconsumers.