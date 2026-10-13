“Thirrja jonë e fundit për qeverinë”, Reuters jehonë protestës në Tiranë

Nga REUTERS
Mijëra studentë nga Universiteti i Tiranës dhe institucione të tjera të arsimit të lartë, dolën sot në rrugët e kryeqytetit shqiptar, Tiranë, për të shprehur pakënaqësinë e tyre të thellë lidhur me cilësinë e sistemit arsimor dhe mungesën kronike të mundësive për punësim pas përfundimit të studimeve. Protesta, e cila filloi paqësisht, u shndërrua shpejt në skena dhune dhe përplasjesh me forcat e policisë, pranë godinave qeveritare.
Studentët, të cilët mbanin pankarta me slogane si “Arsim Cilësor, Jo Diplomë në Sirtar!” dhe “Kërkojmë Punë, Jo Emigrim!”, marshuan drejt Ministrise se Arsimit, Ata theksuan nevojën për reforma thelbësore në kurrikulat universitare, rritjen e investimeve në infrastrukturën arsimore dhe krijimin e një mjedisi më të favorshëm për integrimin e të rinjve në tregun e punës.
Tensionet u rritën ndjeshëm kur një grup studentësh u përpoq të thyente kordonin policor, i vendosur për të mbrojtur institucionet qeveritare. Përgjigja e policisë ishte e menjëhershme, duke përdorur shkopinj gome dhe gaz lotsjellës për të shpërndarë turmën. Nga ana e tyre, studentët hodhën objekte të ndryshme drejt forcave të rendit. Dëshmitarët okularë raportuan disa të lënduar nga të dyja palët, si dhe arrestime të shumta.
Një nga zëdhënësit e protestës, i cili preferoi të mbetej anonim nga frika e ndëshkimit, deklaroi se “kjo protestë është thirrja jonë e fundit për qeverinë. Ne nuk do të heshtim më. E ardhmja jonë po rrezikohet dhe nuk do të pranojmë të jemi një brez i humbur.” Qeveria, nëpërmjet një deklarate të zëdhënësit të saj, bëri thirrje për qetësi dhe dialog, duke dënuar aktet e dhunës dhe theksuar se “dyert e qeverisë janë gjithmonë të hapura për diskutim, por dhuna nuk është zgjidhja”.
Protestat e studentëve shqiptarë vijnë në një kohë kur vendi përballet me sfida të mëdha ekonomike dhe sociale, përfshirë shkallën e lartë të papunësisë tek të rinjtë dhe valën e vazhdueshme të emigrimit. Mbetet për t’u parë nëse këto përplasje do të nxisin një reflektim dhe veprim konkret nga ana e autoriteteve, apo do të thellojnë edhe më tej hendekun mes qytetarëve dhe qeverisë.