Thiago Silva, gol i çmendur me roveshatë në minutën e fundit: “klasi” nuk njeh moshë

Një goditje prej kampioni, në momentin më të vështirë. Në moshën 41-vjeçare, Thiago Silva i ka ndryshuar historinë mbrëmjes së Fluminenses me një veprim teknik për duartrokitje: një roveshatë akrobatike në minutën e 98-të, që mposhti Juventude dhe i dha skuadrës së tij fitoren 1-0 në ndeshjen e Brasileirãos.
Për minuta të tëra, Maracanã gumëzhinte. Tifozët, të paduruar dhe të zhgënjyer nga një ndeshje e bllokuar, kishin filluar të fishkëllenin skuadrën. Por në shtesë, ish-mbrojtësi i Milan e PSG i bëri të gjithë të bien dakord: pas një krosimi të të riut Riquelme, Thiago provoi një gjuajtje që dukej se do të shkonte në qiell, por topi zbriti ngadalë, duke mashtruar portierin dhe ndezur entuziazmin e gjithë stadiumit.
GOLAAAAAAÇO DO THIAGO SILVA!!! ⚽⚽⚽
Thiago Silva shënon me roveshatë në minutën e fundit: magji e pastër
Në futboll, ka një çast kur koha duket sikur ndalet. Kronometri tregonte 97:45, Maracanã gumëzhinte, Juventude rezistonte. Pastaj, nga hiçi, Thiago Silva ngrihet në ajër sikur vitet të mos ekzistonin. Një roveshatë, një trajektore e ngadaltë dhe e pabesë, një britmë që çau natën e Rios.
Në moshën 41-vjeçare, “O Monstro” vendosi gjithçka përsëri vetë. Ai shpërtheu në festë stadiumin që për një orë e kishte fishkëllyer, duke i dhuruar Fluminenses një fitore (1-0) që vlen shumë më tepër se tre pikë: është një frymëmarrje, një sinjal, një kujtesë se zemra nuk plaket.
FLUMINENSE FOOTBALL CLUB É ATÉ O FIMMMMM! FOI COMO TINHA QUE SER, CAPITÃO! EU TE AMO, THIAGO SILVA! ❤️
Thiago Silva: “Për ata që kanë probleme me zemrën, ndoshta ishte një fund pak i ndërlikuar”
“Jam i lumtur që u dhashë këtë gëzim tifozëve tanë”, tha Thiago Silva me buzëqeshje pas ndeshjes. “Për ata që kanë probleme me zemrën, ndoshta ishte një fund pak i ndërlikuar”.
Veterani brazilian më pas mbrojti trajnerin e ri Luis Zubeldía, që ka ardhur në fund të shtatorit: “U kërkoj vetëm pak durim. Po mësojmë skema të reja, do të na duhet kohë për t’i përvetësuar të gjitha. Nuk gabojmë me qëllim, por duam ta mbyllim sezonin në mënyrën më të mirë të mundshme”.
Pasi u rikthye te Fluminense në vitin 2024, pas një karriere të ndritur në Europë, Thiago Silva nuk e fsheh lodhjen, por as krenarinë: “Të jesh larg familjes nuk është e lehtë, por këtu ndihem në shtëpi. Mundohem ta shpërblej besimin me punë dhe me gjeste si ky”.