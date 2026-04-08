The Telegraph: Një emigrant shqiptar burgoset çdo dy ditë në Britani

Emigrantët shqiptarë, përfshirë ata që mbërrijnë me anije të vogla, po burgosen me një normë prej një personi çdo dy ditë. The Telegraph shkruan se gjatë tre muajve të parë të vitit, rreth 63 shqiptarë u dërguan në burg për një total prej 207 vitesh. Shqiptarët përbëjnë 9 përqind të të gjithë të burgosurve në burgjet britanike, dhe shumë prej tyre besohet se kanë kaluar ilegalisht Kanalin për të hyrë në Britani.
Kombi ballkanik ka përqindjen më të madhe të 10,376 shtetasve të huaj që mbahen në burgje në Angli dhe Uells, e ndjekur nga Irlanda dhe Polonia, të dyja me 7 përqind. Veprat penale të lidhura me drogën dhe vjedhjet me thyerje përbënin shumë nga dënimet e dhëna nga janari deri në mars, por një individ u shpall fajtor për vrasjen e foshnjës së tij tre-muajshe.
Çdo i burgosur do t’i kushtojë taksapaguesve 60,018 paund në vit për t’u mbajtur në burg, gati 800 milionë paund, nëse të gjithë i vuajnë të gjitha dënimet e tyre. Rritja e shtetasve shqiptarë që burgosen i është fajësuar rritjes së mbërritjeve me varka të vogla në vitin 2022, kur një numër rekord prej 12,551 mbërritën në Mbretërinë e Bashkuar.
Shefat e Agjencisë Kombëtare të Krimit (NCA), thanë në atë kohë se një numër i konsiderueshëm i shqiptarëve në Mbretërinë e Bashkuar kishin hyrë ilegalisht për të punuar në tregun “gri” ose për bandat kriminale të drogës, dhe po dërgonin “qindra miliona paund” në Shqipëri çdo vit.
NCA tha se tërheqja e ekonomisë gri, e cila i josh emigrantët të punojnë në ndërtim, kamerierë, lavazh makinash ose si berberë për 100 paund në ditë, ishte “mjaft e madhe” për shqiptarët e varfër. Midis të burgosurve në mars ishin dy vëllezër shqiptarë, Kreshnik dhe Vitlum Hasanaj, të cilët morën nga pesë vjet burg secili për furnizim në shkallë të gjerë me kokainë në Maidstone, Kent, nëpërmjet një numri telefoni të dedikuar të njohur si linja Vito.
Tregtari i drogës Henri Nikolli, 19 vjeç, u dënua me gjashtë vjet e tre muaj burg, pasi iu gjetën disa armë të konvertuara, si dhe mbetjet e një ferme kanabisi në shtëpinë e tij në Potters Bar, Hertfordshire. Të burgosurit përfshinin një bandë prej pesë burrash shqiptarë të lidhur me më shumë se 40 vjedhje me thyerje në të gjithë Midlands dhe veriun e Anglisë, në të cilat ata vodhën më shumë se 1 milion paund në prona, duke përfshirë bizhuteri, çanta firmato, ora dhe para të gatshme.
Muajin e kaluar, Klevi Pirjani u dënua me burgim të përjetshëm për vrasjen e djalit të tij tre muajsh, Miguel. Skanimet treguan se foshnja pësoi një frakturë të kafkës dhe fraktura të tjera në javët para vdekjes së tij. Shkelësit e ligjit me shtetësi të huaj që marrin dënime prej 12 muajsh ose më shumë, u dorëzohen automatikisht urdhrave të dëbimit pasi të jenë burgosur.
Ligjet e reja të prezantuara nga Partia Laburiste do të deportojnë disa të burgosur sapo të dënohen. Sipas rregullave aktuale, ata mund të largohen pasi të kenë vuajtur vetëm 30 përqind të dënimit të tyre. Sipas një marrëveshjeje të përshpejtuar me Shqipërinë, Qeveria ka fluturime deportimi drejt vendit ballkanik pothuajse çdo javë. Javën e kaluar, 50 kriminelë dhe azilkërkues të refuzuar u dëbuan me dënime totale prej gati 70 vjetësh burgim.
Shabana Mahmood, Sekretarja e Brendshme, shkroi në X: U zotova të shtoj largimet e migrantëve të paligjshëm dhe e kemi bërë këtë. Pothuajse 60,000 migrantë të paligjshëm dhe kriminelë të huaj janë larguar ose deportuar, por ne duhet të shkojmë më tej. Do të bëj gjithçka që duhet për të rivendosur rendin dhe kontrollin.