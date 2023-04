“The Super Mario Bros Movie”, filmi i animuar me më shumë fitime

Për të tretën javë radhazi, “The Super Mario Bros Movie” dominoi në arkë.

Filmi aventurë i animuar, i bazuar në lojën popullore Nintendo, fitoi mbi 14 milionë dollarë vetëm të premten, sipas Box Office Mojo të IMDB. Që nga hapja e tij më 5 prill, Super Mario ka fituar mbi 400 milionë dollarë në mbarë vendin, filmi i dytë i animuar më i shpejtë që arrin këto shifra pas “The Incredibles 2”, sipas Deadline.

Filmi horror mbinatyror “Evil Dead Rise”, pjesa e pestë e serisë “Evil Dead”, doli në vendin e dytë, me një fitim prej 10.3 milionë dollarë në ditën e hapjes. The Post e quajti filmin “i tmerrshëm si ferr” dhe tha se ai është “po aq argëtuessa çdo kapitull në serialin horror katër dekadash të producentit Sam Raimi”.

“The Covenant”, historia e një rreshteri të ushtrisë në Afganistan, të luajtur nga Jake Gyllenhaal, dhe një përkthyese afgane, e luajtur nga aktori danez Dar Salim, zuri vendin e tretë, me 2.25 milionë dollarë në shitje. “John Wick: Kapitulli 4”, i cili nuk ishte as në Top 5 të premten e kaluar, doli i katërti, duke sjellë në shtëpi 1.57 milionë dollarë. “Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves” u rendit i pesti, me 1.39 milionë dollarë shitje.