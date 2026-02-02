The Sun zbulon të dashurën e Lewis Hamilton: “Me Kim Kardashian janë çift”

Lewis Hamilton dhe Kim Kardashian do të ishin një çift. Kështu raporton në faqen e parë tabloidi anglez The Sun, i cili në një “ekskluzivitet botëror” zbulon se piloti britanik i Ferrarit, 41 vjeç, dhe ylli amerikan i reality show-ve, 45 vjeçe dhe nënë e katër fëmijëve, sapo do të kishin kaluar një fundjavë romantike me vlerë 120 mijë sterlina (rreth 140 mijë euro) në fshatrat angleze, në një resort në Oxfordshire, ku sipas raportimit sipërmarrësja ka mbërritur me avionin e saj privat. Hamilton ndërkohë do të kishte mbërritur me helikopter, duke u ulur në aeroportin e Oksfordit.
Sipas rindërtimit, mbrëmja do të kishte vijuar me një darkë intime dhe një masazh në çift, në një klimë diskrecioni absolut. Hamilton dhe Kardashian njihen prej vitesh dhe kampioni britanik ishte i njohur për miqësinë me ish-bashkëshortin e saj, reperin Kanye West. Deri në këtë moment nuk ka as konfirmime dhe as përgënjeshtrime nga të interesuarit drejtpërdrejt, ndërsa edhe në rrjetet sociale nuk ka asnjë gjurmë të kësaj arratisjeje romantike. Por thashethemet vrapojnë shpejt… si Ferrari i Lewis.