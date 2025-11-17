“The Sun”: Broja dhe dëmtimet, a është ky fundi i tij në Premier League?

Nga “The Sun”/ Ylli i Premier League, Armando Broja, u detyrua të largohej i përlotur nga fusha gjatë ndeshjes së Anglisë me Shqipërinë.
Sulmuesi i Burnley ka pasur një karrierë të shënuar nga lëndimet që e kanë bërë të vështirë përparimin te ish-klubi i tij, Chelsea.
Futbollisti i Shqipërisë, i lindur në Slough, e nisi nga stoli ndeshjen kualifikuese të Kupës së Botës kundër Anglisë.
Sulmuesi 24-vjeçar u fut në fushë vetëm në minutën e 75-të.
Por vetëm 10 minuta më vonë, ai pësoi atë që dukej të ishte një dëmtim i dhimbshëm në këmbë teksa driblonte.
Lojtari mori trajtim në fushë, përpara se të dilte me barelë, i përlotur.
Broja ka një histori me lëndime në gju, përfshirë një këputje të ligamentit të kryqëzuar anterior që e la jashtë për pjesën më të madhe të vitit 2023, teksa ishte në Chelsea.
Kjo goditje e fundit pati qartë një efekt të thellë tek ai, dhe reagimi nga historia e lëndimeve të tij i ka bërë disa tifozë të pyesin nëse ky është fundi i karrierës së tij në Premier League. Një tifoz shkoi në X: “Broja kishte shumë potencial, por mendoj se ky është fundi për të. Shumë i trishtuar.”
Një tjetër shtoi: “Sa herë që Broja lëndohet, mendoj se ndiej edhe dhimbje në këtë pikë. Djali është shumë i pafat.”
Në fund Anglia fitoi 2-0 për të kryesuar grupin me një rekord të përsosur dhe duke u bërë e para që nuk pësoi asnjë gol.
Nuk ishte shfaqja e parë e emocioneve nga ylli shqiptar gjatë ndeshjeve kualifikuese, pasi kishte shkaktuar shqetësim te tifozët pasi u pa duke shpërthyer në lot pas fitores së Shqipërisë ndaj Andorrës të enjten.
Broja kaloi nëpër radhët e të rinjve në Chelsea, duke bërë debutimin e tij si senior si 18-vjeçar kundër Evertonit në vitin 2020.
Ai tërhoqi vëmendjen e tifozëve të Premier League kur pati një periudhë të suksesshme huazimi me Southampton në sezonin 2021/22.
Broja u lavdërua për këmbët e tij të shpejta pavarësisht madhësisë së tij, duke qenë 1.88 m i gjatë.
Por një dëmtim i ligamentit të kryqëzuar anterior do ta pengonte progresin e tij pas kthimit te Chelsea, përpara se dy huazime të pafrytshme te Fulham dhe Everton të qetësonin entuziazmin rreth tij.
Ai ka humbur mbi 30 ndeshje për shkak të lëndimit vetëm që nga fillimi i sezonit të kaluar.
Broja u largua përgjithmonë nga Chelsea në gusht për t’u bashkuar me Burnleyn e sapongjitur në Premier League, por ende nuk ka shënuar në 5 paraqitjet e tij në Premier League nga stoli këtë sezon.