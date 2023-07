The Idol risjell komentin e diskutuar të Kanye West

The Idoliu referua vlerësimit të raportuar të Kanye West për Adolf Hitlerin gjatë finales së së dielës.

Në episodin e fundit, personazhi i Depp bën një shfaqje për ekipin e saj drejtues në një përpjekje për t’i bindur ata se ajo ishte gati të kthehej në turne. “Ju e dini, Kanye po mbushte arenat derisa vendosi të fillonte të ndiqte Adolf Hitlerin,” tha agjenti i saj, duke iu referuar me sa duket marrëdhënies së Jocelyn me personazhin e Abel “The Weeknd”, Tesfaye, Tedros.

Në serial, Tedros ndihmon Jocelyn dhe dyshja përfshihen në skena intime jashtëzakonisht grafike. Pavarësisht reagimeve nga fansat dhe kritikët televizivë, The Weeknd ka vazhduar të mbrojë shfaqjen, madje duke i thënë Variety muajin e fundit se kritikat e rënda ishin “shumë të pritshme”. “Ne po luajmë me zhanre me këtë shfaqje, po bëjmë pikërisht atë që donim të bënim,” shpjegoi ai.

Sa për West, ai u padit nga një ish-punonjës nëntorin e kaluar për shumë raste në të cilat ai dyshohet se lavdëroi Hitlerin dhe nazizmin në takime të ndryshme biznesi.

Themeluesi i Yeezy hyri në një marrëveshje zgjidhjeje me punonjësin dhe mohoi pretendimet e bëra. Më vonë doli në dritë se ai dyshohet se donte ta emëronte albumin e tij të vitit 2018 “Hitler” por ndryshoi mendje për arsye të panjohura, raportoi CNN. Kanye dyshohet se pohoi gjithashtu dashurinë e tij për diktatorin gjerman në të njëjtën intervistë në TMZ që ai argumentoi në mënyrë famëkeqe se skllavëria ishte “një zgjedhje”. “Ai tha diçka si, ‘Unë e dua Hitlerin, i dua nazistët’,” kujtoi Van Lathan në podkastin e tij “Higher Learning” tetorin e kaluar.