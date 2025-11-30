“The Guardian”: Lidhjet e errëta të Gianni Infantino me politikën …dhe Donald Trump

Gianni Infantino ishte 18 vjeç kur kandidoi për herë të parë për një post. Ishin zgjedhje presidenciale në FC Brig-Glis, klubin lokal amator të futbollit në qytetin e vogël zviceran ku ai u rrit. Duke garuar kundër dy burrave më të moshuar dhe pa asnjë rekord të dallueshëm futbollistik, djali i vogël me flokë të kuq dhe me njolla ishte një autsajder në garë.
Por ai kishte një vizion. Ai kishte një etikë pune të egër, entuziazëm të pakufishëm, rrjete të mirë-vendosura në komunitetin e emigrantëve italianë të qytetit. Dhe edhe në këtë moshë të re, ai kishte një talent për një skemë tërheqëse. Për habinë e shumë veteranëve në klub, Infantino arriti fitoren: pjesërisht në bazë të premtimit të tij për të tërhequr sponsorë dhe burime të reja të ardhurash, dhe pjesërisht në diçka më të prekshme. Infantino premtoi se nëse ai fitonte, nëna e tij Maria do të lante të gjitha uniformat e lojtarëve, çdo javë, për aq kohë sa ai ishte president.
Ky vështrim i hershëm në jetën politike të presidentit aktual të FIFA-s është ndoshta zbulues për dy arsye. Së pari, demonstroi një ambicie të madhe që mund ta përshkruanit si iluzive nëse ai nuk do të ishte aq i aftë ta shndërronte atë në realitet. Së dyti, tregoi aftësinë e tij të pakrahasueshme për të depërtuar në gjuhën e thatë teknokratike të procesit dhe qeverisjes. Sapo kishte dalë nga fëmijëria dhe me shanset e jetës kundër tij, Infantino tashmë e kishte intuituar rregullin e parë të politikës: të gjithë, pavarësisht nga statura ose rrethanat e tyre, kanë “rroba të pista” të cilat mezi presin t’i heqin qafe.
Ja ku është Donald Trump duke folur për diçka. Pranë tij, Abdel Fattah al-Sisi i Egjiptit plot buzëqeshje. Më tej Rexhep Tajip Erdogan i Turqisë dhe pas tij Keir Starmer. Pranë Starmer është Friedrich Merz, përpara Merz është Emmanuel Macron dhe pranë Macron është Prabowo Subianto i Indonezisë. Rreth tre persona më tej – në rreshtin e fundit, por me mjekër të përkulur në mënyrën e një burri që me të vërtetë do të preferonte të mos ishte në rreshtin e fundit – është Infantino, i vetmi person në samitin e paqes në Sharm El-Sheikh pa një rol formal politik.
Pra, çfarë bënte ai atje? Si kishte ndodhur që, nga një organizatë ku shoqërohej më shpesh me emrat e ekipeve të futbollit, të përfundonte me një vend, në një konferencë të mbajtur për të formësuar të ardhmen e Lindjes së Mesme? Dhe pavarësisht gjithë rëndësisë së temës, Infantino nuk shqetësohej ta fshihte faktin se ishte thjesht i kënaqur që ishte ftuar. Ai pozoi në foto me udhëheqësit botërorë. Ai u zotua të rindërtonte infrastrukturën e shkatërruar të futbollit të Gazës. Ai krijoi përmbajtje për faqen e tij personale në Instagram. Ai zbuloi se prania e tij ishte kërkuar personalisht nga Presidenti Trump.
Si një njeri që këmbëngul vazhdimisht se futbolli nuk mund t’i zgjidhë problemet politike të botës, Infantino duket se kalon një kohë të konsiderueshme me politikanë. Gjatë pandemisë Covid, ai udhëtoi për në Uashington për të marrë pjesë në nënshkrimin e Marrëveshjeve të Abrahamit, të cilat vendosën lidhje diplomatike midis Izraelit dhe dy kombeve arabe. Ai ka luajtur me një top futbolli në Kremlin me Vladimir Putin dhe ka marrë pjesë në një ndeshje boksi për peshat e rënda me Mohammed bin Salman të Arabisë Saudite. Por është Trump me të cilin duket se është afruar më shumë nga të gjithë, një romancë që lulëzon vite më parë. Infantino u shfaq në mënyrë të spikatur në inaugurimin e dytë të Trump në fillim të këtij viti dhe ka qenë një mysafir i shpeshtë në Mar-a-Lago dhe Zyrën Ovale. Në dhjetor 2024, Ivanka Trump hapi shortin për Kupën e Botës për Klube, turneun e ri të FIFA-s me vlerë 1 miliard dollarë që u zhvillua në SHBA këtë verë. Në korrik, FIFA hapi një zyrë të re në Trump Tower në New York, që do të thotë se organi qeverisës i sportit më të madh në botë tani është zyrtarisht qiramarrës i një kompanie në pronësi të presidentit aktual të SHBA-së.
Natyrisht, Infantino këmbëngul se mbajtja e një marrëdhënieje të ngushtë me presidentin e njërit prej vendeve që bashkë-organizojnë Kupën e Botës verën e ardhshme – një ngjarje përgjegjëse për më shumë se 80% të të ardhurave të FIFA-s – është thjesht pjesë e punës së tij të përditshme. Por ky është një nivel admirimi i ndërsjellë që shkon përtej servilizmit të zakonshëm. Kirsty Coventry është presidente e Komitetit Olimpik Ndërkombëtar, përgjegjëse për Lojërat Verore 2028 në Los Angeles. Por pavarësisht se u zgjodh më shumë se 9 muaj më parë, ajo ende nuk ka bërë asnjë paraqitje publike me Trump.
Marrëdhënia e Infantinos me paraardhësin e Trump, Joe Biden, në të kundërt, ishte shumë më e ftohtë. Dyshja u takua shkurtimisht në një samit të G20 në vitin 2022, dhe vizita e Infantinos në Shtëpinë e Bardhë në vitin 2024 për t’u takuar me këshilltarin e sigurisë kombëtare Jake Sullivan zgjati për rreth një orë. Ndërkohë, Infantino ka kaluar shumë më pak kohë me Mark Carney dhe Claudia Sheinbaum, udhëheqësit e Kanadasë dhe Meksikës, dy bashkë-organizatorët e tjerë verën e ardhshme. Sigurisht, ai nuk dukej i prirur të huazonte sloganet e tyre të fushatës, si kur e siguroi Trump në janar se ata do ta “bënin jo vetëm Amerikën të madhe përsëri, por edhe të gjithë botën”.
Kodi i etikës së FIFA-s ka rregulla të rrepta mbi neutralitetin politik, dhe privatisht disa zyrtarë të FIFA-s shprehin njëfarë shqetësimi për afërsinë e dukshme të Infantinos me një njeri të përçmuar në pjesën më të madhe të botës për retorikën e tij të tokës së djegur, politikat e imigracionit dhe tendencat autoritare që kur mori pushtetin për herë të dytë. E megjithatë, duke mbështetur sloganin e tij, Infantino akuzohet se mbështet politikën e tij.
Për një njeri shumë të ndjeshëm ndaj imazhit të tij publik, jo vetëm një që bën marrëveshje, por edhe një komunikues i aftë në të paktën 6 gjuhë, është e vështirë të imagjinohet që ndonjë nga këto të jetë aksidentale. Pra, si përputhet slogani i FIFA-s “Futbolli Bashkon Botën” me joshjen shumë publike të Infantinos ndaj politikanit më përçarës në Tokë? A është kjo thjesht një lloj realpolitike cinike, kënaqësia e një klienti të çmuar? Apo ka një përputhje më të zymtë parimesh në veprim këtu?
Lavdia e futbollit qëndron në paparashikueshmërinë e tij të plotë, diferencat e vogla në një ndeshje me rezultate të ngushta, magjinë e të panjohurës. Politika e futbollit, në të kundërt, është më shpesh një biznes rezultatesh të fiksuara dhe të njohura, tirania e të mundshmes, arti i marrëveshjes. Që kur u emërua për herë të parë president i FIFA-s në vitin 2016, Infantino është rizgjedhur pa kundërshtarë në vitet 2019 dhe 2023, sipas maksimës së vjetër të futbollit se mund të mposhtësh vetëm atë që nuk të vihet përpara.
Më 5 dhjetor, shorti i Kupës së Botës 2026 do të mbahet në Qendrën Kennedy në Uashington DC, vendi i dashur i arteve që në muajt e fundit ka qenë në qendër të një pushtimi agresiv kulturor nga Trump dhe aleatët e tij, me vetë presidentin e instaluar si kryetar të bordit. Në short, Infantino do të shpallë fituesin e Çmimit të Paqes të FIFA-s për herë të parë, një përpjekje – sipas fjalëve të tij – për të “njohur përpjekjet e mëdha të atyre individëve që bashkojnë njerëzit, duke sjellë shpresë për brezat e ardhshëm”. Kush do të fitojë? Thënë kështu: nëse nuk është Trump, do të jetë një tronditje shumë më e madhe se çdo gjë që ka të ngjarë të shohim në 104 ndeshjet e Kupës së Botës të verës së ardhshme.
“Pika kryesore është se Infantino është simptoma dhe jo vetë problemi”, thotë Nick McGeehan i grupit të të drejtave të njeriut FairSquare. “Cila është puna e tij? Nuk është të qeverisë në mënyrë të qëndrueshme lojën. Puna e tij është të grumbullojë pushtet dhe para dhe t’ua rishpërndajë ato shoqatave për t’u siguruar që ato përfitojnë sa më shumë të jetë e mundur. Nëse zhvillimi i futbollit në nivel bazë ndodh gjatë rrugës, shkëlqyeshëm. Dhe e bën. Por ky nuk është funksioni i tij kryesor.”
Infantino mori detyrën si president nga Sepp Blatter i turpëruar, në një kohë kur vlera e FIFA-s nuk kishte qenë kurrë më e ulët. Duke trashëguar një organizatë që po përballej me një skandal korrupsioni dhe me sponsorë dhe aleatë që iknin në të gjitha drejtimet, Infantino mbërriti në Zyrih me dy qëllime të lidhura, por shpesh kundërvepruese: rivendosjen e reputacionit të FIFA-s, ndërkohë që rivendoste edhe financat mbi të cilat FIFA operon një lojë globale që luhet në çdo vend të planetit dhe që formojnë bazën e pushtetit të Infantinos.
211 anëtarët e Kongresit të FIFA-s mbajnë çelësat e kështjellës. Ata takohen çdo vit, votojnë për një president të ri çdo 4 vjet dhe shpërndajnë fondet e zhvillimit të nevojshme për të mbështetur dhe rritur lojën. Dhe sigurisht, është e fundit prej këtyre që ka qenë prej kohësh thelbi i ndërmarrjes. FIFA e Blatterit në fund u shemb nën peshën e mashtrimit të vet: një sistem pasurimi personal të tepruar dhe shpesh të paligjshëm që përfitoi vetëm një pakicë e zgjedhur në krye të organizatës. Gjatë fushatës së tij presidenciale, Infantino u deklaroi delegatëve: “Paratë e FIFA-s janë paratë tuaja. Nuk janë paratë e presidentit.” Salla shpërtheu në duartrokitje.
Popullariteti i Infantinos brenda FIFA-s mbështetet në gjenerimin e sa më shumë të ardhurave të jetë e mundur. Kjo shpjegon zgjerimin e Kupës së Botës për meshkuj nga 32 në 48 ekipe në vitin 2026, një model që do të ndiqet nga turneu i femrave në vitin 2031. Kjo shpjegon Kupën e re të Botës për Klube të FIFA-s, edicioni i parë i të cilit u fitua nga Chelsea këtë verë, dhe që është një përpjekje për të përfituar nga suksesi i jashtëzakonshëm i futbollit të klubeve, i cili nga viti në vit gjeneron shumë më tepër interes dhe të ardhura sesa futbolli ndërkombëtar. Në të njëjtën kohë, maksimizimi i të ardhurave e ka detyruar FIFA-n të krijojë aleanca të reja dhe shpesh të dyshimta.
Kupa e Botës ka qenë prej kohësh një shesh lojërash për pushtet autokratik. Edicioni i saj i vitit 1934 u mbajt në Italinë e Musolinit; gara e vitit 1978 u organizua nën një diktaturë ushtarake në Argjentinë. Turnetë e viteve 2018 dhe 2022 në Rusi dhe Katar, të cilat tërhoqën akuza për praktika të papërshtatshme votimi, u dhanë shumë kohë para se Infantino t’i bashkohej organizatës. Dhe në një farë mënyre, mjeshtëria e Infantinos ka qenë të mbrojë FIFA-n nga akuzat për marrëveshje të dyshimta të fshehta duke i zhvilluar lojërat e saj të pushtetit tërësisht në publik.
Dhjetorin e kaluar, Kupa e Botës për meshkuj 2034 iu dha – pa garë – Arabisë Saudite, një shtet tjetër me të cilin Infantino ka zhvilluar lidhje të ngushta gjatë viteve të fundit. Ishin paratë saudite – të kanalizuara në mënyrë indirekte në arkën e FIFA-s përmes një marrëveshjeje transmetimi tepër të shtrenjtë – që ndihmuan në financimin e Kupës së Botës për Klube. Duke vlerësuar ofertën e vendit për Kupën e Botës, FIFA vlerësoi të dhënat e Arabisë Saudite për të drejtat e njeriut si një “rrezik mesatar”, një vendim i përshkruar nga Amnesty International si “një heshtje e habitshme” mbi të dhënat e këtij vendi për të drejtat e punës.
Në vend që t’u shpëtonte polemikave, Infantino shpesh ka zgjedhur të kalojë në sulm, duke i portretizuar këto regjime jashtëzakonisht të fuqishme si viktima të diskriminimit euro-centrik. Në prag të Kupës së Botës 2022 në Katar, ai mbajti një fjalim të jashtëzakonshëm në të cilin akuzoi kritikët e vendit për përjetësimin e qëndrimeve koloniale ndaj botës arabe dhe e ripozicionoi veten si një kampion i të shtypurve. “Sot ndihem katarian,” njoftoi ai.
“Sot ndihem arab. Sot ndihem afrikan. Sot ndihem homoseksual. Sot ndihem me aftësi të kufizuara. Sot ndihem si një punëtor migrant. Ndihem si ata sepse e di se çfarë do të thotë… të bullizohesh. Në shkollë u bullizova sepse kisha flokë të kuq dhe njolla. Plus isha italian. Pra, imagjinoni.”
Pavarësisht faktit se asnjë grup njerëzish nuk është skllavëruar ndonjëherë ose nuk i janë mohuar të drejtat themelore të njeriut për shkak të njollave, historia e Infantinos ndihmon për të shpjeguar ngritjen e tij meteorike. I lindur në vitin 1970 në një familje emigrantësh italianë, Infantino ishte djali i një punëtori hekurudhash dhe një nëne që punonte në kioskën e stacionit. Përvoja e tij e parë me futbollin erdhi në ekipet lokale, megjithëse me pak sukses. “Le të themi vetëm se ai nuk ishte lojtari më i mirë”, tha dikur kushëriri i tij Renato Vitetta. Që në shkollën fillore ai kishte hequr dorë nga ëndrra e tij për t’u bërë futbollist, duke shkruar në një detyrë shkolle se në vend të kësaj ishte i vendosur të bëhej avokat futbolli.
Kandidatura e tij e suksesshme për presidencën e FC Brig-Glis ishte thjesht fillimi i karrierës së tij në qeverisjen e futbollit. Pasi përfundoi studimet e drejtësisë në Universitetin e Freiburgut, ai u bashkua me UEFA-n, organin qeverisës të futbollit evropian, në vitin 2000, më pas u bë sekretar i përgjithshëm i saj në vitin 2009. Për vite me radhë, ai njihej nga tifozët evropianë të futbollit si njeriu që mbikëqyrte shortin e Ligës së Kampionëve: teknokrati zviceran mendjemprehtë që shpjegonte me thatësi shortet dhe permutacionet, duke futur emra shumë më të famshëm në skenë për të drejtuar vetë shortin.
Por me rënien e presidencës së Blatterit, ambicia e mprehtë e Infantinos u ngrit përsëri. Presidenti i UEFA-s, Michel Platini, fillimisht u pa si favorit për të zëvendësuar Blatterin, por pasi dolën akuza për pagesa të paligjshme mes tyre (nga të cilat ata u liruan përfundimisht), ishte i mbrojturi i Platinisë ai që doli si kandidati i preferuar evropian, një fytyrë e pastër. Megjithatë, fitorja e tij përfundimtare ndaj Princit Ali bin Hussein të Jordanisë u pa si një tronditje e madhe, një dëshmi e fushatës së tij të palodhur dhe punës vendimtare të presidentit të Futbollit të SHBA-së, Sunil Gulati, në zhvendosjen e votave drejt Infantinos midis raundit të parë dhe të dytë.
Edhe një herë, Infantino i kishte sfiduar pritshmëritë. Ata që e takuan gjatë viteve të tij të para e përshkruajnë një burrë të qetë, të butë dhe të thjeshtë, jo shumë simpatik apo karizmatik, të zhytur mbi të gjitha në procese dhe detaje. Megjithatë, ata që kanë punuar më ngushtë me të, pikturojnë një pamje më të nuancuar të një operatori të aftë të kalojë midis shakave të babait dhe seriozitetit vdekjeprurës në një moment të caktuar. Blatter kishte një shtrat në një dhomë pranë zyrës së tij, kështu që mund të flinte gjatë ditës; punëmadhi Infantino e zëvendësoi shtratin me pajisje ushtrimesh fizike.
Ndoshta kjo është arsyeja pse Infantino duket kaq rehat në shoqërinë e të pasurve dhe të fuqishëmve. Ky është mjedisi i tij, fati i tij, djali me njolla që ia doli mbanë.
Punonjësit e FIFA-s në Zyrih kanë folur për papritshmërinë dhe padurimin e tij, tiparet dalluese të një njeriu që thjesht dëshiron të kryejë punët dhe ka pak kohë për hezitim ose pengesa. Stafit të pakët që fliste frëngjisht, të cilët e kishin njohur atë për vite me radhë, iu kujtua në heshtje t’i drejtoheshin si “vous” në vend të “tu” më informale. Gazeta zvicerane “24 Heures” citoi një bashkëpunëtor i cili e përshkroi Infantinon si një person të ftohtë, një burrë që “shkon në zonën e duhanit, nxjerr një cigare dhe shikon me vëmendje telefonin e tij”.
Megjithatë, mes një shoqërie me ndikim, ai bëhet i gjallë. Infantino ka një instinkt të lindur për t’u tërhequr nga elementët më të fuqishëm dhe më të rëndësishëm në çdo dhomë që ndodhet, dhe për ta përshtatur ofertën e tij tërësisht drejt tyre. Për një president që e filloi mbretërimin e tij duke u zotuar të fluturonte me linja ajrore me kosto të ulët, ai duket se e kalon pjesën më të madhe të vitit duke udhëtuar nëpër botë me aeroplanë privatë. Siç e tha një burim anonim për “Politico”: “Ai i do diktatorët dhe miliarderët. Kur sheh njerëz me para, shkrihet.”
Ndoshta kjo është arsyeja pse Infantino duket kaq rehat në shoqërinë e të pasurve dhe të fuqishmëve. Ky është mjedisi i tij, fati i tij, djali me njolla që ia doli mbanë. “Ai e mendon qartë veten si burrë shteti,” thotë McGeehan. “Nëse nuk mendon se pushteti mund të sfidohet, fillon të sillesh si autoritar dhe ndihesh si në shtëpi me të tjerët me të njëjtën pushtet. A është ideologjike? Nuk mendoj kështu. Mendoj se në fund të fundit ai është një njeri mjaft i dobët.”
Në maj të këtij viti, Infantino ishte në Dhomën Lindore të Shtëpisë së Bardhë duke marrë pjesë në një takim të grupit të punës për Kupën e Botës, ndër të tjerë, me Trumpin dhe sekretaren e sigurisë kombëtare të SHBA-së, Kristi Noem. Më pas, ai mori vesh se Interi i tij i dashur po bënte një përmbysje kundër Barcelonës në gjysmëfinalen e Ligës së Kampionëve. Për 15 minutat e fundit të ndeshjes, ai u ul në trotuarin e Pennsylvania Avenue, duke parë ndeshjen në telefonin e tij, plotësisht i zhytur në lojë.
Edhe kritikët më të vendosur të Infantinos e pranojnë se presidenti i FIFA-s është një obsesiv i vërtetë i futbollit, një ungjilltar i paturpshëm për lojën dhe fuqinë e saj unifikuese. Bashkëpunëtorët dëshmojnë se ai nuk ka ndonjë vend të brendshëm të vërtetë, rrallë ose kurrë flet për sporte të tjera, nuk duket se e shijon artin ose muzikën. Kur ai flet për futbollin si një “investim në lumturi” dhe e shet sportin si një ndikim pozitiv që mund të ndalojë luftërat dhe t’i bashkojë njerëzit, ekziston një mashtrim i vërtetë i sinqertë në veprim atje.
Gjë që në një farë mënyre duket se përmbledh paradoksin themelor të Infantinos: që një njeri në krye të lojës globale mund të jetë kaq instrumental në dëmtimin e saj. Kupa e Botës për Klube u detyrua të ekzistonte pavarësisht protestave të sindikatës globale të lojtarëve “Fifpro”, e cila argumentoi se shtimi i një tjetër gare në një kalendar të ngopur do të shkaktonte dëme të pariparueshme për mirëqenien e lojtarëve. FIFA është përgjigjur duke refuzuar të merret me “Fifpro”-në dhe në vend të kësaj duke legjitimuar vendimin e saj përmes organeve shumë më të vogla që Fifpro i përshkruan si “sindikata të rreme”.
Ndoshta qasja e Infantinos mund të përshkruhet më së miri si “thyerje dhe goditje”: një strategji me dy drejtime në të cilën burrat më të fuqishëm në botë kënaqen pafundësisht, ndërsa ata që kanë më shumë nevojë për ndihmën e tij margjinalizohen. Grupet e të drejtave kanë kritikuar mungesën e tij të veprimit ndaj federatës së futbollit të Iranit për vazhdimin e kufizimit të aksesit të grave në ndeshje. Një ankesë nga federata palestineze e futbollit për lejimin e ekipeve nga vendbanimet e paligjshme të Bregut Perëndimor për të luajtur në ligën izraelite ka mbetur e pazgjidhur për më shumë se dy vjet.
Ndërkohë, ofensiva e sharmit të Infantinos ndaj Trump vazhdon të jetë e pakontrolluar. Sipas të gjitha gjasave, Trump nuk kishte treguar kurrë shumë interes për futbollin deri në një telefonatë me Infantinon në fillim të vitit 2017, në të cilën presidenti i FIFA-s e informoi atë se kjo do t’i ofronte atij akses në tregun televiziv më të madh dhe më të robëruar në botë. Një faktor kyç në miqësinë e tyre ka qenë aftësia e Infantinos për të masazhuar instinktet më të errëta të Trump. Në një takim në Zyrën Ovale në vitin 2018, Infantino i dha atij kartonë suveniresh të kuq dhe të verdhë, të cilët ai me shaka sugjeroi se mund të përdoren ndaj gazetarëve të pranishëm.
Në këmbim, FIFA po merr pagesën më të madhe në historinë e saj. E nxitur nga çmimet dinamike, bileta më e shtrenjtë për Kupën e Botës verën e ardhshme do të jetë pothuajse 5 herë më e lartë se kostoja ekuivalente në Katar 2022. Vendet e parkimit për finalen në New Jersey do të kushtojnë 175 dollarë secila. Asnjë nga këto të ardhura nuk do t’u nënshtrohet taksave, duke rrjedhur pa pengesa në llogaritë e FIFA-s, duke rimbushur fondin e parave të gatshme që mund t’u shpërndahen organizatave anëtare, duke siguruar bazën e tij të pushtetit. Për një organizatë që në fakt fiton para vetëm 1 vit në 4, vëllazëria e Infantinos me Trump nuk është thjesht një mision personal, por një imperativ biznesi.
Ndoshta është çuditërisht e përshtatshme që si Trump ashtu edhe Infantino filluan sundimin e tyre në vitin 2016, një vit që në retrospektivë duket se shënon gjithnjë e më shumë fillimin e një rendi të ri botëror, një epoke të paturpësisë së palëkundur në politikën globale. Ashtu si Trump, Infantino nuk do ta lejonte veten të bëhej rob i historisë.
Përkundrazi, ai do të ishte protagonisti i saj, i ashpër dhe reaksionar, gjithmonë duke postuar dhe gjithmonë duke shitur, i pamëshirshëm ndaj armiqve të tij dhe pa turp financiar në instinktet e tij, një botëkuptim në të cilin vlera e një qenieje njerëzore ishte e lidhur natyrshëm me aftësinë e tyre për të paguar për gjërat.
Tradicionalisht, vetëm lojtarët që kanë fituar Kupën e Botës lejohen të prekin vetë kupën. Por në gjatë vizitës së shpejtë në Shtëpinë e Bardhë, Infantino bëri një përjashtim për Trumpin. Presidenti e mbajti trofeun në duart e tij të vogla, e përkëdheli pak, e përshkroi si një “copë të bukur ari” dhe pastaj e pyeti Infantinon nëse mund ta mbante atë. Si një metaforë për vetë futbollin dhe burrat që e kanë atë të kapur fort, ishte po aq e mirë sa çdo tjetër.