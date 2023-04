The Guardian e cilëson Vuçiç si aleat të Rusisë

Aleati rus Serbia mohon se e ka furnizuar Ukrainës me armë. Presidenti serb thotë se Beogradi “nuk ka dhe nuk do të dërgojë” armë në Kiev, pasi një dokument rrodhi nga Pentagoni me pretendimet se Serbia ka pranuar të dërgojë armë, raporton gazeta britanike “The Guardian”.

Në tekstin e The Guardian, theksohet se presidenti serb ka thënë se vendi i tij nuk i ka shitur armë Ukrainës dhe nuk do ta bëjë këtë, pasi raporti i Pentagonit doli se Beogradi kishte pranuar t’i siguronte armë Ukrainës. Në lajmin me titull “Aleati rus mohon se ka dorëzuar armë në Ukrainë”, është publikuar deklarata që kreu i shtetit serb ka dhënë për mediat pas lajmit se armët serbe kanë përfunduar në front.

Çfarë tha Vuçiq?

Duke folur për eksportin e armëve në Ukrainë, presidenti serb Aleksandar Vuçiq tha se Serbia nuk ka dhe nuk do të eksportojë municion dhe armë në atë vend. Duke komentuar hulumtimin e Reuters, ai tha se nuk ka asnjë dokument që mund ta tregojë këtë.

“Këtu ka diçka tjetër. A do të shfaqet në të dyja anët e fushëbetejës? Është shumë e sigurt sepse ne shesim municion. Por ne ua shesim përdoruesve fundorë të autorizuar, jo Ukrainës dhe Rusisë. Sepse kur i shet diçka dikujt në Turqi, ajo mund të përfundojë në të dyja anët e fushëbetejës, kur i shet diçka Spanjës dhe Republikës Çeke, atëherë e di se ku mund të përfundojë. A i shesim armë dhe municione Ukrainës dhe Rusisë? Jo, as nuk do të bëjmë dhe jemi shumë të kujdesshëm për këtë. Nëse e keni vënë re as nuk kam reaguar, sepse kam folur për këtë 10 herë. Kjo qasje e mjerueshme, e ligë dhe korruptive e disa politikanëve dhe mediave të tyre është kaq patetike. Qëllimi i tyre është vetëm të shkatërrojnë pozitën e vendit të tyre dhe asgjë më shumë. “Ata as nuk e dinë, as nuk e kanë, as nuk u intereson e vërteta”, tha Vuçiq.

Presidenti i Serbisë pyeti nëse zgjidhja është që fabrikat të shemben.

“Doni të shkoni në Luçan dhe t’u jepni rrogat? Ju dëshironi të shkoni në Uzhice, Çaçak, Valjevë, Kragujevc dhe t’u shpjegoni njerëzve pse nuk kanë rroga, çfarë dëshironi? A duhet të themi tani, kur biznesi ecën më mirë, se ne nuk shesim asgjë, por të presim derisa të ketë paqe në botë dhe kur biznesi të mos ecë mirë, që të gjitha fabrikat tona të dështojnë ndërkohë? Cili është kuptimi i gjithë kësaj? Të shfuqizohen të gjitha fabrikat. Po të ishim budallenj, nuk do të lajmëronin çdo ditë se panë një granatë apo një plumb në një vend. Dhe ku duhet të shfaqet? Ju nuk blini municion për të varur taka në një këpucë. E dini, përdoret në luftë për të vrarë njerëz. Nuk e kuptoj fare se cili është motivi për një fushatë kaq të fortë”, ka pyetur Vuçiq.

Ai iu referua edhe faktit që, siç thotë ai, punët nuk i ngjiten.

“Ata thanë për mua se unë jam një “politikan Teflon”. E dini, kur gënjeni çdo ditë dhe nuk bëni asgjë tjetër veç gënjeshtrës, pas 100 gënjeshtrave të tilla njerëzit e dinë se nuk duhet të besoni në gjëra të tilla. Më lejoni t’ju pyes sa restorante kemi unë dhe vëllai im? Sa herë e kanë thënë këtë deri tani? Nuk kam asnjë, sigurisht? A ju kujtohet rasti i ‘Jovanjicës’ për të cilin fushata zgjati dy vjet. DHE? Po Jovanjica? Çfarë lidhje kam unë me të? Sigurisht, asnjë. Dhe ju keni gënjyer për dy vjet dhe doni që njerëzit t’ju besojnë”, tha Vuçiq.