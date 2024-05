The Guardian: BE gati për të nisur luftë tregtare me Kinën

BE-ja ka ritheksuar gatishmërinë e saj për të nisur një luftë tregtare me Kinën për importet e makinave elektrike të lira, çelikut dhe teknologjisë së lirë diellore dhe të erës, me Ursula von der Leyen duke thënë se unioni “nuk do të lëkundet” nga mbrojtja e industrive dhe vendeve të punës pas një takimi me presidentin kinez, Xi Jinping.

Shefja e Komisionit Evropian tha se ishte “e bindur se nëse konkurrenca është e drejtë” nga Kina, atëherë Evropa “do të ketë ekonomi të qëndrueshme të lulëzuara”.

Por ajo tha se “zhbalancimet” e shkaktuara nga mbështetja e shtetit për industrinë kineze që çuan në produkte me kosto të ulët kërcënuan vendet e punës në Evropë dhe kjo ishte “një çështje shqetësuese”.

“Europa nuk do të lëkundet nga marrja e vendimeve të vështira të nevojshme për të mbrojtur ekonominë dhe sigurinë e saj,” tha ajo.

Paralajmërimi i saj erdhi më pak se dy orë pas një takimi të përzemërt në Pallatin Élysée midis presidentit kinez dhe Emmanuel Macron, homologut të tij francez.

Xi Jinping dhe Macron përdorën fjalët e tyre hyrëse për të shprehur një dëshirë të ndërsjellë për marrëdhënie të mira.

Siç tha Xi-ja, “si dy forca të rëndësishme në botë, ne duhet t’i përmbahemi pozicionit të partneritetit, t’i përmbahemi dialogut dhe bashkëpunimit” me “bashkëpunim strategjik” për të promovuar “zhvillim të qëndrueshëm dhe të shëndetshëm” dhe “të kontribuojmë në paqen dhe zhvillimin botëror”.

Qëndrimi më i fortë i BE-së për tregtinë me Kinën përputhet me qasjen e Uashingtonit.

Sekretarja amerikane e thesarit, Janet Yellen, ka paralajmëruar Kinën se Uashingtoni nuk do të pranonte që industritë e reja të “shkatërrohen” nga importet kineze.

Pas takimit trepalësh, Von der Leyen u tregua i hapur, por këmbënguli se Kina kishte kohë për të ndryshuar drejtimin.

Ajo tha se kishte një “shkëmbim dhe diskutim të sinqertë dhe të hapur kur ne shihemi sy më sy dhe në pikat ku kemi dallime”.

Së bashku me Macron ata folën për situatën gjeopolitike dhe se si BE-ja dhe Kina kishin një “interes të përbashkët për paqen dhe sigurinë” me një rol të fortë për të luajtur në lidhje me luftën në Ukrainë.

Është folur vazhdimisht për Kinën që të veprojë si ndërmjetësues paqeje, megjithëse nuk pritet të marrë pjesë në një konferencë të planifikuar paqeje në Zvicër.

Von der Leyen vlerësoi Xi-n për “rolin e rëndësishëm” që luajti në “zhvlerësimin e kërcënimeve të papërgjegjshme bërthamore të Rusisë” dhe tha se BE-ja mbështetet te Kina që ajo “të përdorë të gjithë ndikimin e saj mbi Rusinë” për t’i dhënë fund luftës.

Por u duk të hënën se tensionet në frontin ekonomik nuk tregojnë asnjë shenjë zbutjeje me disa hetime të BE-së që po vazhdojnë për aftësinë e Kinës për të nënvlerësuar rivalët e BE-së në makina, çelik, turbinat e erës, panelet diellore dhe pajisjet mjekësore.

Shtatorin e kaluar, von der Leyen njoftoi një hetim mbi mbështetjen e supozuar të shtetit kinez për makinat elektrike kineze, me konglomeratin BYD që lançoi një makinë elektrike vitin e kaluar në tregun e BE-së me vlerë nën 30,000 euro.

Dhe muajin e kaluar komisionerja e konkurrencës, Margrethe Vestager, njoftoi se BE do të përdorte rregulloren e saj të subvencioneve të huaja për të nisur një hetim mbi prodhuesit kinezë të turbinave me erë.

Von der Leyen tha se “produktet e subvencionuara si automjetet elektrike ose, për shembull, çeliku, po vërshojnë tregun evropian.”

“Tregu ynë është dhe mbetet i hapur për konkurrencë të ndershme dhe për investime. Por nuk është mirë për Evropën nëse dëmton sigurinë tonë dhe na bën të pambrojtur.”

“Evropa nuk mund të pranojë praktikat e shtrembërimit të tregut që mund të çojnë në deindustrializim këtu në shtëpi,” shtoi ajo.

Prodhuesit e BE-së janë ankuar se çmimi për turbinat e erës kineze është deri në 50% më i ulët se ato të prodhimit vendas.

BE-ja ka argumentuar se është tregu i lirë më i madh në botë dhe Kina në thelb po abuzon me mikpritjen e saj ekonomike duke hedhur produktin në Europë në vend që të zvogëlojë prodhimin ose të rrisë kërkesën në Kinë.

Pekini argumenton se prodhuesit e BE-së kanë akses në një treg edhe më të madh në Kinë dhe me një kërkesë globale për teknologjinë e gjelbër në rritje, të gjithë mund të lulëzojnë së bashku.

Kompanitë e teknologjisë së gjelbër kanë protestuar se ndërsa dikur kishin një epërsi në prodhimin e turbinave me erë dhe paneleve diellore, ato tani janë lënë jashtë biznesit nga Kina.

Më herët të hënën, eurodeputeti Raphaël Glucksmann, kandidati kryesor socialist në Francë në zgjedhjet e ardhshme të BE-së, tha: “Dikur kishim kampionë të paneleve diellore në Francë dhe Europë. Sot, sa kompani prodhojnë panele diellore në Francë? Ka mbetur vetëm një.”

Ai gjithashtu i kërkoi Macron-it që të jetë i vendosur me Xi-n për gjendjen e vështirë të Ujgerëve në rajonin Xinjiang të Kinës.

The Guardian, përshtati në shqip ©LAPSI.AL