Teuta fiton në Shkodër pas 8 vjetësh, shuhet rekordi i Vllaznisë: Elbasani merr kreun

Teuta ka thyer pas tetë vitesh mallkimin e transfertës së Shkodrës, duke mposhtur Vllazninë në “Loro Boriçi” në një moment vendimtar për garën drejt katërshes së elitës. Skuadra durrsake jo vetëm rikthehet fuqishëm në objektivin e saj sezonal, por rrëzon edhe shkodranët nga kreu, duke i hapur kampionatit një tjetër skenar gare.
Shkodranët, që deri pak javë më parë dukej se e kontrollonin kampionatin, tashmë po përballen me tronditje të brendshme. Bllokimi i merkatos, borxhet ndaj ish-lojtarëve dhe presioni i rritur po reflektohen dukshëm edhe në fushë. Humbja me Teutën i heq Vllaznisë kreun dhe e fut ekipin në një periudhë të ndërlikuar.
Takimi u karakterizua nga ritmi i ndërprerë, përplasje trupore, protesta dhe pak hapësira të qarta për shënim. Goli vendimtar erdhi vetëm në fund, kur Beshiraj konkretizoi rastin më të madh të durrsakëve. Teuta pati edhe një gol të anuluar që në fillim, ndërsa polemikat u shtuan me kartonin e kuq të dhënë në sekondat e fundit, pak para zëvendësimit të lojtarit.
Mbledhja urgjente e presidentit Xhaferi
Menjëherë pas ndeshjes, presidenti Alban Xhaferi zbriti në dhomat e zhveshjes dhe mbajti një mbledhje me dyer të mbyllura me ekipin. Analiza zgjati disa minuta dhe konsiderohet një sinjal i qartë i situatës së tensionuar që klubi po kalon.
Dobi: “Nuk kam zakon të fajësoj arbitrat”
Trajneri i Teutës, Enkelejd Dobi, deklaroi pas ndeshjes: “Për kartonin e kuq do flas vetëm pasi ta shoh saktë. Nga ajo që pashë, nuk më duket faull i qëllimshëm. Nuk kam kulturën të merrem me arbitrat dhe nuk do ta bëj as sot. Fitorja në një fushë kaq të vështirë është shumë e rëndësishme. Jemi të kënaqur, por kemi ende shumë punë përpara.”
Martini: “Nuk e besoja që mund ta humbnim”
Trajneri i Vllaznisë, Edi Martini, u shpreh i habitur nga rezultati: “Nuk e mendoja se mund ta humbnim ndeshjen. Kisha besim te djemtë. Nuk mendoja as për barazim, sepse Teuta është skuadër që mbrohet mirë dhe pëson pak. Sinqerisht, nuk e imagjinoja një humbje sot në Shkodër.”
ELBASANI MERR KREUN ME BARAZIMIN E DYTË RADHAZI
Pak rrezik dhe shumë pragmatizëm. Takimi i javës së 13-të mes Elbasanit dhe Partizanit u mbyll pa fitues, me të dy skuadrat që prodhuan pak raste të pastra. Ky është barazimi i dytë radhazi për Elbasanin dhe po ashtu për Partizanin, që javën e kaluar ndali Vllazninë.
Kërnaja: “Duhet maksimumi në tre ndeshjet e ardhshme për Final Four”
Partizani në shtatë ndeshje me teknikun në pankinë ka marrë 4 barazime, dy fitore e vetëm një humbje, por nga zona e Final 4 e ndajnë 7 pikë. Trajneri i Partizanit, Oltion Kërnaja, tha pas ndeshjes: “Për ‘Final Four’ nuk mjafton të mos humbasim. Na presin Bylisi, Tirana dhe Flamurtari. Me 9 pikë nga këto ndeshje e afrohemi shumë objektivit.”
Gvozdenoviç: “Na mungoi Tsage. Ritmi ishte shumë i ulët”
Tekniku i Elbasanit, Ivan Gvozdenoviç, analizoi lojën, duke i dhënë kredite të forta mungesës për shkak kartonash të sulmuesit Tsague: “Tsage na mungoi shumë. Diallo bëri mirë, por ritmi ishte i dobët dhe topi lëvizte me ngadalësi. Gabimet në pasime na penalizuan. Ishte e vështirë të gjenim hapësira për të goditur.”