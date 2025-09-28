Tërmeti i fuqishëm shkund Turqinë (Detajet)

Një tërmet i fuqishëm ka goditur sot në mesditë Turqinë, duke shkaktuar panik në zonat e Izmirit, Bursës dhe Stambollit.
Mediat dhe autoritetet raportojnë se forca e lëkundjeve sizmike shkoi në magnitudën 5.4 ballë dhe goditi rajonin Simav të provincës Kutahya në Turqinë, si epiqendër.
“Lëkundjet u ndjenë në Turqinë perëndimore, në orën 12:59 GMT, me një thellësi fokale prej 8.64 kilometrash”, tha Agjencia Turke e Menaxhimit të Fatkeqësive dhe Emergjencave (AFAD) .
Kryetarja e bashkisë së Simav, Kubra Tekel Aktulun, tha për NTV se kishte panik midis banorëve, por nuk raportohet ende për të lënduar në njerëz apo shkallën e dëmeve.