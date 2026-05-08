Tërmet politik në Britani, populisti Farage shkatërron laburistët dhe konservatorët

Partia populiste e djathtë Reform U.K., e drejtuar nga Nigel Farage, ka shënuar rritje të fortë në rezultatet e para të zgjedhjeve vendore në Britani, duke i dhënë një goditje të rëndë si laburistëve të kryeministrit Keir Starmer, ashtu edhe konservatorëve.
Rezultatet që po dalin nga mijëra votime lokale në të gjithë vendin po tregojnë se sistemi tradicional britanik me dy parti të mëdha po lëkundet seriozisht. Kjo rrezikon të dobësojë fort autoritetin e Starmer vetëm dy vjet pasi ai mori pushtetin.
Deri në mesditën e së premtes, partia e Farage kishte fituar më shumë se 400 vende në këshillat bashkiakë në Angli, duke marrë vende si nga konservatorët, ashtu edhe nga Partia Laburiste. Kjo po e forcon Reform U.K. si forca kryesore e së djathtës në politikën britanike.
Nga ana tjetër, laburistët po pësojnë humbje të thella. Ata po humbin mbështetje jo vetëm nga e djathta e Farage, por edhe nga partitë e tjera opozitare, si Partia e Gjelbër dhe Liberal Demokratët. Deri në atë moment, laburistët kishin humbur më shumë se 260 vende lokale, dhe priteshin humbje të tjera gjatë numërimit.
Vetë Starmer e pranoi goditjen. Ai tha se votuesit kanë dhënë një mesazh të qartë për ritmin e ndryshimeve dhe për pritshmëritë që kanë për përmirësimin e jetës së tyre. Megjithatë, ai përjashtoi dorëheqjen, duke thënë se është zgjedhur pikërisht për t’u përballur me këto sfida dhe nuk do ta fusë vendin në kaos duke u larguar.
Nigel Farage, aleat politik i Donald Trump, i quajti rezultatet “historike” dhe tha se tani partia e tij duhet parë si një forcë kombëtare me mbështetje të gjerë në Britani. Edhe pse aktualisht ka vetëm tetë deputetë në parlamentin britanik, këto rezultate i japin një shtysë të fortë për të ardhmen.
Numërimi vazhdon ende, përfshirë edhe votimet që do të përcaktojnë përbërjen e parlamenteve në Skoci dhe Uells, si dhe drejtimin e këshillave në pjesë të tjera të Anglisë.
Në thelb, këto zgjedhje po tregojnë se elektorati britanik po copëzohet. Dominimi tradicional i laburistëve dhe konservatorëve po sfidohet nga disa forca njëkohësisht. Për Starmerin, kjo është një sinjal alarmi serioz, sidomos pasi sondazhet prej muajsh e kanë treguar si një nga liderët më pak popullorë në historinë moderne të Britanisë.
Edhe të Gjelbrit dhe Liberal Demokratët kanë fituar terren, duke shtuar më shumë presion mbi qeverinë dhe duke dobësuar edhe më tej konservatorët, të cilët qeverisën Britaninë për 14 vite përpara se të humbnin zgjedhjet e përgjithshme në vitin 2024.