Tërmet në Romë, shkarkohet Jose Mourinho: “I nevojshëm një ndryshim i menjëhershëm”

Tërmet në shtëpinë e Romës: Jose Mourinho është shkarkuar nga pankina. Humbja në San Siro ndaj Milan ishte fatale për trajnerin portugez. “AS Roma njofton se José Mourinho dhe bashkëpunëtorët e tij teknikë do të largohen nga klubi me efekt të menjëhershëm – thuhet në deklaratën e klubit verdhekuq -. Falënderojmë José në emër të të gjithë AS Roma për pasionin dhe përkushtimin që ka treguar që atëherë – deklaruan Dan dhe Ryan Friedkin -. Ne gjithmonë do të kemi kujtime të shkëlqyera për menaxhimin e tij, por ne besojmë se, në interesin më të mirë të Klubit, ishte i nevojshëm një ndryshim i menjëhershëm. I urojmë Jose dhe bashkëpunëtorëve të tij më të mirat në të ardhmen. Përditësimet e mëtejshme në lidhje me udhëzimet e reja teknike të ekipit të parë do të komunikohen së shpejti.”

“Mourinho – vijon deklarata – u shpall si trajneri i gjashtëdhjetë në historinë e Romës në maj 2021. Ai udhëhoqi ekipin për të fituar Conference League në Tiranë më 25 maj 2022 dhe në finalen e Europa League në Budapest sezonin e kaluar”.

SHIFRAT E SPECIAL ONE

Friedkins thyen heshtjen dhe e bënë atë në mënyrën më të zhurmshme të mundshme. Asnjë besim i përkohshëm për Jose Mourinho, në sezonin e tij të tretë në pankinën verdhekuqe (dy vende të gjashta në kampionat). Trajneri portugez u shkarkua dy ditë pas humbjes kundër Milan, që e zbriti Romën në vendin e nëntë në kampionat, 22 pas kryesuesve të Inter dhe -5 pas Fiorentinës së vendit të katërt. Roma u eliminua nga Kupa e Italisë nga duart e Lazio dhe u detyrua të hyjë në play-off të Europa League kundër Feyenoord.

Mesatarja e pikëve të portugezit është 1.614 në 96 ndeshje në Serie A, që e vendos atë në vendin e 16 në ekipin e të gjitha kohërave të verdhekuqve. Mourinho largohet nga klubi verdhekuq pas 138 ndeshjesh, nga të cilat 68 fitore, 30 barazime dhe 40 humbje.