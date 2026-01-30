Teoria e pabesueshme e komplotit për Jose Mourinho: “E vonoi me qëllim pjesën e dytë”

José Mourinho do të përballet sërish me Real Madrid në playoff-et e Champions League për të hyrë në 1/8 e finales. Takimi i dytë brenda pak javësh, me precedentin e ndeshjes së fundit të fazës së kampionatit që shërben si paralajmërim: Benfica e tij i detyroi Blancos të shkonin në play-off duke fituar 4-2, me golin vendimtar të shënuar nga portieri Trubin në minutën e 97-të, kur të gjitha ndeshjet e tjera kishin përfunduar praktikisht. Triumfi i portugezëve e ndryshoi renditjen në çastin e fundit, por lindi edhe një teori të çuditshme komploti sipas së cilës gjithçka do të ishte llogaritur në mënyrë perfekte.
Ish-futbollisti Ally McCoist në TNT hodhi përpara idenë e çmendur sipas së cilës Special One do të kishte bërë që ndeshja e tij të zgjatej për të pasur renditjen nën kontroll dhe, për rrjedhojë, të sillej sipas saj. Në të vërtetë, portugezi ka pranuar se nuk e dinte se duhej të shënonte edhe një gol për t’u kualifikuar, një reagim që e shfajëson nga çdo komplot i lindur pas ndeshjes më emocionuese të mbrëmjes së fundit të Champions.
Komploti i supozuar i Jose Mourinho për playoff-in
Një rezultat kaq surreal ka nxitur fantazinë e opinionistëve, sidomos të McCoist, i cili ka ndërtuar një teori të vërtetë komploti mbi Benficën, e orkestruar mjeshtërisht nga Mourinho që arriti në play-off në mënyrë të pabesueshme falë golit të portierit të tij. Sfida e portugezëve ndaj Real Madrid ishte ndeshja e fundit që u mbyll nga turi i madh i luajtur tërësisht në të njëjtën kohë. Rastësi? Sipas ish-lojtarit nuk është kështu: “Mendon se e nisi me qëllim pjesën e dytë me vonesë për të ditur çfarë kishte ndodhur diku tjetër?”
Një pyetje që ngre dyshime dhe që sipas skocezit është më se e ligjshme: “Sepse po ta them menjëherë, nuk do ta përjashtoja”. Një akuzë për “arte të errëta”, siç pëlqejnë të thonë në Angli për situata që duken pak të qarta: sipas opinionistit, Mourinho do ta kishte vonuar qëllimisht pjesën e dytë për t’i lejuar Benficës ta mbyllte ndeshjen pas të tjerave të turit dhe kështu të kishte disa minuta avantazh për të reaguar, një akuzë që nuk e ka prekur aspak Special One, tashmë i përqendruar për t’i bërë një tjetër shaka Real Madrid.