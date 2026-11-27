Ndonjëherë futbolli arrin të shpikë histori që duken sikur kanë dalë nga një skenar filmi. Kështu ndodhi me Bruno Fernandes në përballjen e Champions League mes Manchester United dhe Sporting CP, e cila përfundoi në barazim 2-2. Kapiteni i “Djajve të Kuq” u bë protagonist i një prej golave më kuriozë të mbrëmjes, ndoshta edhe të gjithë sezonit europian. Jo për cilësinë e goditjes apo për ndonjë veprim spektakolar, por për shkak të një cope të thjeshtë dheu.
Episodi ndodhi në pjesën e dytë, kur numri 8 i “Djajve të Kuq”, në përpjekje për të ndjekur topin, nguli thembrën në tokë brenda zonës së rreptësisë së Sporting. Pak çaste më vonë, Manchester United rifitoi zotërimin e topit dhe futbollisti portugez, duke u gjendur jashtë zonës, provoi të godiste nga distanca. Një goditje që në pamje të parë dukej e parrezikshme dhe që pritej të përfundonte pa shumë vështirësi në duart e portierit Kaique Pereira. Por më pas në lojë hyri fusha.
Topi goditi pikërisht copën e dheut që Fernandes kishte ngritur pak më parë, duke ndryshuar papritur trajektoren dhe duke u ngritur aq sa duhej për të kaluar mbi portierin e Sporting. Një gol sa me fat, aq edhe i pabesueshëm, që la të habitur edhe disa prej protagonistëve në fushë. Ndërkohë, në rrjetet sociale nuk munguan batutat e atyre që, duke vëzhguar zhvillimin e aksionit, madje hodhën hipotezën se Fernandes e kishte krijuar qëllimisht atë gropëz të vogël për të favorizuar goditjen e tij.
إذا كان برونو متعمدها !
فهو أذكى لاعب في تاريخ كرة القدم 🔥 https://t.co/TA7MpmwgEB
— ساخر (@SakerSport) November 26, 2026
Një teori qartësisht më shumë ironike sesa e besueshme, por që përshkruan më së miri absurditetin e episodit. Vetë Fernandes pranoi se kishte mbetur i befasuar: ai tregoi se i ishin dashur disa sekonda për të kuptuar se topi kishte përfunduar vërtet në rrjetë. Edhe festimi i tij ishte thuajse inekzistent, pikërisht sepse mënyra se si kishte ardhur goli e kishte lënë futbollistin të pabesueshëm.
Goli e kishte kaluar United në avantazh 2-1, pasi Fernandes kishte shënuar nga pika e bardhë vetëm dy minuta më parë. Dukej si goditja vendimtare e ish-lojtarit të Sporting kundër skuadrës së tij të dikurshme. Por, në fund të ndeshjes, një gabim i portierit Senne Lammens i dha mundësinë Luis Suárez të shënonte golin përfundimtar të barazimit 2-2.
Për Fernandes, pra, një dopietë me një shije të veçantë: fillimisht penalltia dhe më pas goli më rastësor i karrierës së tij. Një episod që dëshmon edhe një herë se sa i paparashikueshëm mund të jetë futbolli dhe, mbi të gjitha, se sa mjafton një copë dheu për ta kthyer një goditje pa pretendime në një gol që do të bëhet objekt diskutimi.