Tensionohet protesta në Elbasan, gjimnazistët u vënë flakën kazanëve të mbeturinave

Situata përshkallëzohet në ditën e dytë të protestës në Elbasan. Protestuesit u kanë vënë flakën kazanëve të mbeturinave, ndërsa gjimnazistët vijojnë bojkotin e mësimit për t’iu bashkuar tubimit.Tensionohet protesta në Elbasan, gjimnazistët u vënë
Është tensionuar situata në qytetin e Elbasanit, ku gjimnazistët vijojnë për të dytën ditë radhazi protestën, duke shënuar një përshkallëzim të zhvillimeve gjatë tubimit të kësaj të premteje. Gjatë protestës, disa prej protestuesve u kanë vënë flakën kazanëve të mbeturinave, duke krijuar një situatë të tensionuar në rrugët e qytetit.
Protesta vijon edhe sot, më 16 tetor, ndërsa një grup gjimnazistësh kanë bojkotuar procesin mësimor për t’iu bashkuar tubimit. Zhvillimet e fundit shënojnë një përshkallëzim të situatës krahasuar me ditën e parë të protestës. Pritet të shihet se si do të vijojë tubimi dhe nëse do të ketë ndërhyrje nga autoritetet për menaxhimin e situatës.