Tensionet në Lindjen e Mesme/ Von der Leyen: Dënoj sulmet e Iranit

Presidentja e Komisioni Evropian, Ursula von der Leyen, bëri thirrje për uljen e menjëhershme të tensioneve në Lindjen e Mesme dhe shmangien e një përshkallëzimi të mëtejshëm të situatës së sigurisë në rajon.
“Duhet të punojmë shumë për të ulur tensionet dhe për të parandaluar përhapjen e konfliktit në rajon. Zhvillimet e fundit në Lindjen e Mesme janë shqetësuese”, deklaroi ajo, duke iu referuar sulmeve ndaj një baze britanike në Qipro dhe një rafinerie në Arabinë Saudite.
Përmes një deklarate, Von der Leyen theksoi se vetëm një zgjidhje diplomatike mund të jetë e qëndrueshme në afatgjatë. Ajo përmendi si kushte thelbësore një tranzicion të besueshëm për Iranin, pezullimin përfundimtar të programeve të tij të raketave bërthamore dhe balistike, si edhe ndalimin e aktiviteteve destabilizuese në rajon.
Ajo gjithashtu dënoi sulmet e pamaturta dhe pa dallim nga Irani dhe përfaqësuesit e tij kundër territoreve sovrane në rajon, duke bërë të ditur se situata do të diskutohet në një takim të Kolegjit të Sigurisë të Komisionit Evropian.