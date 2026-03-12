Tensionet në Lindjen e Mesme, çmimi i naftës shkon sërish në mbi 100 dollarë për fuçi

Çmimet e naftës janë rritur në mbi 100 dollarë për fuçi për herë të dytë brenda pak ditësh, ndërsa lufta e vazhdueshme në Lindjen e Mesme vazhdon të ndikojë në furnizimet globale me karburant. Kjo vjen pavarësisht se Agjencia Ndërkombëtare e Energjisë propozon lirimin më të madh të rezervave strategjike të naftës në historinë e saj në një përpjekje për të luftuar rritjen e çmimeve.Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!
Agjencia tha të mërkurën se 32 vendet anëtare të saj kishin rënë dakord unanimisht të vinin në dispozicion të tregut 400 milionë fuçi nga rezervat e tyre të emergjencës. Si pjesë e kësaj përpjekjeje, SHBA-të njoftuan se do të lirojnë 172 fuçi, ndërsa Mbretëria e Bashkuar do të lirojë 13.5 milionë fuçi.
Më herët këtë javë, çmimi i naftës u rrit në 120 dollarë për fuçi, një nivel pothuajse katërvjeçar, përpara se të binte përsëri ndërsa presidenti amerikan, Donald Trump sinjalizoi se lufta mund të mbaronte së shpejti.
Ndërkohë, Ngushtica e Hormuzit, e cila transporton një të pestën e naftës botërore, mbetet e mbyllur për pothuajse të gjitha anijet cisternë, dhe Irani është zotuar se asnjë litër naftë nuk do të eksportohet nga Gjiri, ndërsa lufta e tij me Shtetet e Bashkuara dhe Izraelin vazhdon.