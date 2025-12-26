Tensionet me Kinën, Japonia miraton buxhet rekord për ushtrinë

Qeveria japoneze ka miratuar një buxhet rekord për mbrojtjen, duke alokuar më shumë se 9 trilionë jenë (rreth 58 miliardë dollarë) për forcimin e kapaciteteve ushtarake, në një kohë rritjeje të tensioneve rajonale, veçanërisht me Kinën, raporton Associated Press.
Sipas AP-së, buxheti i ri synon rritjen e aftësive të Japonisë për kundërsulm dhe mbrojtjen e vijës bregdetare përmes raketave lundruese dhe sistemeve pa pilot, si pjesë e përpjekjeve për të përballuar kërcënimet në rritje në rajon.
Buxheti i përgjithshëm i projektuar për vitin fiskal 2026, i cili nis në prill, arrin në 122.31 trilionë jenë (rreth 785 miliardë dollarë), ose 9.4 për qind më shumë se buxheti i vitit 2025.
Ky është viti i katërt i programit pesëvjeçar të Japonisë për të dyfishuar shpenzimet ushtarake dhe për t’i çuar ato në 2 për qind të Prodhimit të Brendshëm Bruto.
Associated Press vëren se rritja e shpenzimeve po ndodh në sfondin e përkeqësimit të marrëdhënieve mes Japonisë dhe Kinës, veçanërisht për shkak të shqetësimeve rreth Tajvanit.
Kryeministrja japoneze Sanae Takaichi ka deklaruar më herët se forcat e armatosura japoneze mund të ndërhyjnë nëse Kina ndërmerr veprime ushtarake kundër Tajvanit.
Qeveria e Takaichit, nën presion të vazhdueshëm nga Shtetet e Bashkuara për rritjen e buxhetit të mbrojtjes, ka premtuar se do të arrijë objektivin 2 për qind të PBB-së deri në mars, dy vite më herët nga sa ishte planifikuar fillimisht.
Paralelisht, Tokio synon të rishikojë politikën e saj të sigurisë dhe mbrojtjes deri në dhjetor 2026.
Buxheti parashikon mbi 970 miliardë jenë (6.2 miliardë dollarë) për forcimin e kapaciteteve raketore, ndërsa rreth 100 miliardë jenë (640 milionë dollarë) do të përdoren për vendosjen e dronëve ajrorë, detarë dhe nënujore për mbikëqyrje dhe mbrojtje bregdetare, në kuadër të sistemit “SHIELD”, i planifikuar të jetë operacional deri në mars 2028, sipas zyrtarëve të Ministrisë së Mbrojtjes.
Për vendosje më të shpejtë, Japonia planifikon fillimisht të mbështetet kryesisht në importe, potencialisht nga Turqia ose Izraeli.
Gjithashtu, deri në vitin 2026, Japonia synon të shpenzojë mbi 160 miliardë jenë (1 miliard dollarë) për zhvillimin e përbashkët të një avioni luftarak të gjeneratës së re me Mbretërinë e Bashkuar dhe Italinë, që pritet të hyjë në shërbim në vitin 2035.
Buxheti përfshin edhe fonde për kërkim dhe zhvillim të dronëve me inteligjencë artificiale, si dhe rreth 10 miliardë jenë për mbështetjen e industrisë ushtarake dhe eksportet e armëve.