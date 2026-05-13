Tensione në Hormuz, tankeri kinez përpiqet të kalojë nëpër Ngushticë

Një supertanker kinez që transporton dy milionë fuçi naftë të papërpunuar irakiane po përpiqet të lundrojë nëpër Ngushticën e Hormuzit, sipas të dhënave të gjurmimit të anijeve LSEG dhe Kpler.
Anija Yuan Hua Hu, me destinacion Azinë, ka mbetur e bllokuar brenda Gjirit që nga marsi, sipas të dhënave të gjurmimit.
Nëse do të ketë sukses, udhëtimi do të shënojë kalimin e tretë të njohur nga një tanker kinez nafte që nga fillimi i luftës me Iranin.
Irani duket se ka forcuar kontrollin e tij mbi Ngushticën e Hormuzit ditët e fundit, duke arritur marrëveshje me Irakun dhe Pakistanin për të transportuar naftë dhe gaz natyror të lëngshëm nga rajoni, sipas burimeve me njohuri për çështjen.
Vende të tjera po eksplorojnë marrëveshje të ngjashme, thanë burimet, në një veprim që mund të normalizojë kontrollin e Teheranit mbi rrugën ujore në një bazë më të përhershme.