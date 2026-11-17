Tensionë dhe përplasje në protestën e 171-të të zhvilluar mbrëmjen e së martës përpara godinës së qeverisë. Policia ka tërhequr zvarrë një protestues të moshuar, duke e marrë me forcë në furgon.
Situata u shoqërua me tension të lartë. Qytetari po qëndronte i qetë në bulevard dhe ishte edhe me biçikletë, kur në mënyrë të papritur kanë ndërhyrë efektivët.
Tensionet vijojnë në bulevard dhe reprezalja policore vazhdon, duke tentuar që të mos lejojnë protestat. Qytetarët ndërkaq po marshojnë.
Siç raportojnë mediat, ka pasur një urdhër, që policët të largojnë qytetarët nga bulevardi “Dëshmorët e Kombit”.
Kjo ndodh, edhe pse e drejta për të protestuar është një e drejtë e sanksionuar në Kushtetutën e Shqipërisë.