Tension në familjen Beckham: Brooklyn refuzon çdo kontakt

Brooklyn Beckham thuhet se nuk dëshiron më asnjë kontakt të drejtpërdrejtë me prindërit e tij, David dhe Victoria Beckham, ndërsa përplasjet familjare vazhdojnë të thellohen.
Sipas një raportimi të Daily Mail, 26-vjeçari u ka kërkuar prindërve që ta kontaktojnë vetëm përmes avokatëve të tij, duke ndaluar çdo komunikim personal apo deklaratë publike për të në rrjete sociale. Kjo kërkesë, thuhet se u bë verën e kaluar, kur palët shkëmbyen letra përmes ekipeve ligjore.
Burime për median britanike thanë se Brooklyn u ndje i fyer nga disa komente që sugjeronin se ai ishte “i kontrolluar” nga bashkëshortja e tij, Nicola Peltz, madje duke e portretizuar si një “peng” në marrëdhënien e tyre.
“David u udhëzua që të komunikonte vetëm përmes studios ligjore Schillings. Kjo ishte e vetmja mënyrë kontakti,” tha një burim.
Tensionet u bënë publike edhe muajin e kaluar, kur vëllai i tij më i vogël, Cruz, pretendoi se Brooklyn kishte bllokuar si prindërit, ashtu edhe atë në Instagram, duke mohuar zërat se ishin David dhe Victoria ata që kishin ndërprerë kontaktin.
“Nuk është e vërtetë. Mami dhe babi nuk do ta bllokonin kurrë djalin e tyre,” shkroi Cruz. “Ata u zgjuan dhe e gjetën veten të bllokuar – ashtu si edhe unë.”
Edhe pse Brooklyn mungoi në përmbledhjen vjetore të David Beckham në Instagram për vitin 2025, ish-futbollisti publikoi një foto të vjetër me djalin e tij në Insta Story, duke shprehur dashurinë për të katër fëmijët.
“Ju jeni jeta ime. Ju dua të gjithëve. Me dashuri, babi,” shkroi ai.
Megjithatë, burime për Us Weekly kanë deklaruar më herët se Brooklyn nuk ka interes të pajtohet me familjen për momentin dhe është i përqendruar te një jetë “e qetë dhe pa drama” me bashkëshorten e tij, Nicola Peltz.