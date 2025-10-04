Temperaturat shkojnë deri në 0 gradë, parashikimin i motit për sot

Parashikimi i motit për vendin tonë sipas të dhënave nga Shërbimi Meteorologjik Ushtarak.

E Shtunë 04 Tetor 2025

Shkodër 8 deri në 17 gradë, Diell

Kukës 3- 10 gradë, Diell re

Lezhë 9- 16 gradë, Diell

Peshkopi 2- 10 gradë, Diell re

Durrës 9 – 18 gradë, Diell

Tiranë 9 – 18 gradë, Diell

Elbasan 7 – 17 gradë, Diell

Berat 8 – 19 gradë, Diell

Vlorë 8 – 18 gradë, Diell

Fier 7 – 18 gradë, Diell

Korçë 3 – 13 gradë, Diell re

Gjirokastër 6 – 18 gradë, Diell

Sarandë 8 – 18 gradë, Diell

B. Curri 0 – 8 gradë, Diell re

